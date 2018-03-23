Altındağlı Beyler, Aydınlıkevler Aktif Yaşam Merkezi’nde önce satranç eğitimi aldı, daha sonra öğrendikleriyle turnuvaya katıldı

Altındağ Belediyesi Satranç turnuvasında dereceye giren yarışmacılar, madalyalarını almaya hak kazandı. Turnuvanın şampiyonu Faruk Çetinkaya olurken, Durmuş Kayıkçı ikinci, Ahmet Küçükpaslı üçüncü oldu.

Mehmet Akif Ersoy’un Sefahat isimli kitabı ile birlikte bir satranç setine kavuşan Altındağlı Beyler, düzenlenen aktiviteden oldukça memnun kaldı.