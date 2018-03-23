Altındağlı Beyler, Aydınlıkevler Aktif Yaşam Merkezi’nde önce satranç eğitimi aldı, daha sonra öğrendikleriyle turnuvaya katıldı

Mehmet Akif Ersoy’un Sefahat isimli kitabı ile birlikte bir satranç setine kavuşan Altındağlı Beyler, düzenlenen aktiviteden oldukça memnun kaldı.
Satranç turnuvasının birincisi Faruk Çetinkaya, Altındağ Belediyesi’nin düzenlediği bu tür etkinlikler sayesinde arkadaşlık bağlarının güçlendiğini vurguladı. Turnuvanın ikincisi Durmuş Kayıkçı ise boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmekten mutlu olduklarını söyledi. Üçüncü Ahmet Küçükpaslı ise duygularını şöyle ifade etti: “Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu tür sosyal aktivitelerin devam etmesini istiyorum. Satranca burada başladım. Çok değerli bir satranç eğitmenimiz var. Bize değer veren bir belediye başkanımız var. Çok keyifli vakit geçirdik.”
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