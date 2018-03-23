  • BIST 116.042
  • Altın 170,757
  • Dolar 3,9618
  • Euro 4,8818
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 15 °C

Altındağlı Beyler, Aydınlıkevler Aktif Yaşam Merkezi’nde önce satranç eğitimi aldı, daha sonra öğrendikleriyle turnuvaya katıldı

»
Altındağlı Beyler, Aydınlıkevler Aktif Yaşam Merkezi’nde önce satranç eğitimi aldı, daha sonra öğrendikleriyle turnuvaya katıldı
Altındağ Belediyesi Satranç turnuvasında dereceye giren yarışmacılar, madalyalarını almaya hak kazandı. Turnuvanın şampiyonu Faruk Çetinkaya olurken, Durmuş Kayıkçı ikinci, Ahmet Küçükpaslı üçüncü oldu.

Mehmet Akif Ersoy’un Sefahat isimli kitabı ile birlikte bir satranç setine kavuşan Altındağlı Beyler, düzenlenen aktiviteden oldukça memnun kaldı.

Satranç turnuvasının birincisi Faruk Çetinkaya, Altındağ Belediyesi’nin düzenlediği bu tür etkinlikler sayesinde arkadaşlık bağlarının güçlendiğini vurguladı. Turnuvanın ikincisi Durmuş Kayıkçı ise boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmekten mutlu olduklarını söyledi. Üçüncü Ahmet Küçükpaslı ise duygularını şöyle ifade etti: “Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu tür sosyal aktivitelerin devam etmesini istiyorum. Satranca burada başladım. Çok değerli bir satranç eğitmenimiz var. Bize değer veren bir belediye başkanımız var. Çok keyifli vakit geçirdik.”

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altındağ’ı eski cazibeli günlerine döndürmek için büyük gayret sarf eden Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki turizm yatırımlarını Ankaralı otelcilere anlattı16 Mart 2018 Cuma 10:12
  • ​AK Parti Altındağ İlçe Teşkilatı’nın Kızılcahamam’da gerçekleştirdiği istişare ve eğitim kampında belediyenin çalışmaları da bir sunum eşliğinde teşkilat mensuplarına anlatıldı14 Mart 2018 Çarşamba 15:18
  • ​Güne hızlı bir başlangıç yapan Başkan Tiryaki, bölgedeki şantiyeleri denetledi14 Mart 2018 Çarşamba 15:17
  • Altındağ Belediyesi’nden geri dönüşüm kampanyası14 Mart 2018 Çarşamba 15:11
  • Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Hamamarkası’nda yeni açılan bir kitabevini ziyaret etti09 Mart 2018 Cuma 14:25
  • TFF 3. Lig’in 25. Haftası’nda Batman Petrolspor’u ağırlayan Yeni Altındağ Belediyespor, sahadan 3 – 2 galip ayrıldı05 Mart 2018 Pazartesi 11:46
  • Altındağ Belediyesi, 2017 yılını da rekor yatırımlarla tamamladı27 Şubat 2018 Salı 09:24
  • Yeni Altındağ Belediyespor, TFF 3. Lig’in 24. Haftası’nda Manisa deplasmanında boy gösterdi26 Şubat 2018 Pazartesi 13:17
  • Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge Ivanov, Altındağ Hamamönü'nü ziyaret etti23 Şubat 2018 Cuma 08:39
  • Altındağ Belediyesi, belediyeye bağlı kreş öğrencilerini ve ailelerini istismar konusunda bilinçlendirdi21 Şubat 2018 Çarşamba 11:05
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim