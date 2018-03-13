Altındağlı çocuklar, İstiklal Marşı’nın kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy’u bu yıl da unutmadı

İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıldönümünde bir anma programı düzenleyen Altındağlı çocuklar, Mehmet Akif’in izinde ilerlemeye devam etti.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ndeki programda 70 öğrenci görev aldı. Altındağlı çocukları, aileleri de yalnız bırakmadı. Büyük ilgi gösterilen etkinliğe yaklaşık 600 kişi katıldı.

Mehmet Akif’i canlandırdılar

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan programda Altındağlı çocuklar, Mehmet Akif Ersoy’a ait unutulmaz sözleri dile getirdi. Doğantepe Cemil Meriç Gençlik Merkezi öğrencileri, hazırladıkları İstiklal Kahramanları Oratoryosu’ndaAkif’in dizelerini okudu. Arif Nihat Asya’nın “Bayrak” isimlişiirini okuyan Ali Ersoy Evliya Çelebi Gençlik Merkezi’ndenSelen Turak, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.Karapürçek 1 Piri Reis, Karapürçek 2 Sezai Karakoçve Yıldıztepe Ali Kuşçu Gençlik Merkezi üyeleri, büyüleyici bir ney dinletisine imza atarak kulakların pasını sildi.Çamlık Cahit Zarifoğlu Gençlik Merkezi’ne üye çocuklar ise, sahnenin tozunu attırdı. İstiklal Marşı’nın kabulünü ve Milli Mücadele Dönemi’ni konu alan tiyatro gösterisi ayakta alkışlandı.

“Bu çocuklar ülkemizin aydınlık geleceği…”

İstiklal Marşı’nın kabulüve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü hakkında açıklamalarda bulunan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, böyle bir etkinliğe imza atan çocukların çok önemli bir iş çıkardığını söyledi. Mehmet Akif Ersoy’un kitaplarının mutlaka okunması gerektiğini belirten Başkan Tiryaki, milli bilincin bu sayede diri kalacağını vurguladı. Başkan Tiryaki, Akif’inmilli mücadele döneminde çok önemli bir görev üstlendiğini hatırlatarak, bu insanların her zaman örnek alınması gerektiğini dile getirdi. Altındağlı çocukların bu duyarlı davranışına ayrı bir parantez açan Başkan Tiryaki, “Mehmet Akif gibi vatan ve iman sevgisini yüreğinde taşıyan bu çocuklar, ülkemizin aydınlık geleceğidir…” dedi.

“Beni en çok etkileyen para istememesi oldu”

Çamlık Cahit Zarifoğlu Gençlik Merkezi öğrencilerinden Cem Kerem Üçel, tiyatroda yer aldığını ve Mehmet Akif’i canlandırmaktan büyük gurur duyduğunu kaydetti. Bu oyuna yaklaşık 3 ay hazırlandıklarını ifade eden Cem Kerem, “Akif’in İstiklal Marşı yarışmasında para istememesi beni derinden etkiledi. Rüyalarıma girdi” dedi.

Doğantepe Cemil Meriç Gençlik Merkezi’nden Dursun Can Uçakcı ise duygularını şöyle aktardı: “Daha önce birçok kez sahne aldım. Ama bu oyun bambaşkaydı. Ben, kahraman Türk ordusuna Mehmet Akif’in dizelerini okuyan kişi oldum. Yaptığım ezberlerde bile tüylerim diken diken oldu. Mehmet Akif, bu ülkenin gurur kaynağıdır.”