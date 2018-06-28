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Altındağlı kadınlar, Şehit Celalettin İbiş Parkı’nda “Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü” gerçekleştirdi

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Altındağlı kadınlar, Şehit Celalettin İbiş Parkı’nda “Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü” gerçekleştirdi
Gerçekleştirdikleri etkinliklerle doğaya ve çevreye karşı duyarlılıklarını gösteren Altındağlı kadınlar, bir kez daha doğa dostu olduklarını vurguladı.

29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi üyeleri, önce mahallelerinde bulunan Şehit Celalettin İbiş Parkı’nda “Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü” gerçekleştirdi, daha sonra elbirliğiyle mahallelerini temizledi. Merkez üyesi kadınların çevre temizliğine yoldan geçen vatandaşlar da katılınca, birlik, beraberlik ve dostluk dolu anlar yaşandı.

“Etkinliğimize tüm Altındağlıları bekliyoruz.”

Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili bilgi veren merkez sorumlusu Bilgin Satar “Merkez üyelerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte, hem sağlıklı yaşam için düzenli yürüyüşün önemine dikkati çekmek, hem de mahallemizin temizliğinden bizlerin de sorumlu olduğunu vurgulamak istedik. Etkinliğimize üyelerimiz büyük ilgi gösterdi. El ele verip, mahallemizi temizledik. Bize diğer komşularımız da destek oldu. Belediye Başkanımızın da her zaman ifade ettiği gibi, mahallemizin temizliğinden, hepimiz sorumluyuz. En güzel temizlik, hiç kirletmemektir.” dedi.

Satar, bu etkinliği her Salı günü sabah 8 buçukta gerçekleştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekleyerek, tüm Altındağlıları kendilerine katılmaya davet etti. Etkinliğe katılan kadınlar ise kendilerine sunduğu tüm imkanlardan dolayı Başkan Veysel Tiryaki’ye teşekkürlerini iletti.

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