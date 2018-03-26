  • BIST 117.032
  • Altın 172,847
  • Dolar 3,9865
  • Euro 4,9478
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 18 °C

Altındağlı kadınlar ve gençlerden sonra Altındağlı beyler de resme merak sardı

»
Altındağlı kadınlar ve gençlerden sonra Altındağlı beyler de resme merak sardı
AydınlıkevlerAktif Yaşam Merkezi üyelerinin yaptığı resimler, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sergi Salonu’nda sergilendi. Serginin açılış kurdelesini Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Keleş kesti.

Karma Resim Sergisi Ankaralı sanatseverleri bekliyor

Aydınlıkevler Aktif Yaşam Merkezi’nden 7 üye, yaptığı resimlerle profesyonel ressamlara adeta taş çıkardı.Altındağlı Beyler, yıl boyunca aldıkları resim eğitimleri sonucunda güzide eserlere imza attı. Yaklaşık 100 eserin yer aldığı Karma Resim Sergisi’nde eskiz, akrilik, tarama, yağlı boya ve sulu boya çalışmalar dikkat çekti. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sergi Salonu’ndaki eserler, 29 Mart 2018 tarihine kadar sanatseverlerin karşısına çıkacak.

“Hazan mevsimine güzellik katıyoruz”

Aydınlıkevler Aktif Yaşam Merkezi’nden 70 yaşındaki Kemal Özdem, sergide kendisine ait 25 eserin bulunduğunu vebu eserleri 4 ay gibi bir süre zarfında yaptığını belirtti. Altındağ Belediyesi’nin sanatsal faaliyetlere büyük önem verdiğini ifade eden Kemal Özdem, Başkan Tiryaki’nin örnek alınacak bir idareci olduğunu vurguladı. Kemal Amca, şöyle devam etti: “Sanat, insandaki ince duyguları ve hasretleri ortaya çıkarır. Sanatla uğraşan insanlar ise güzel duygularını ön planda tutar. Bizler hazan mevsimini yaşıyoruz. Bu güzellikleri bu mevsimin içine katıyoruz.”

“İçimde kalan ukdeleri resme yansıttım”

Aydınlıkevler Aktif Yaşam Merkezi’nden bir diğer üye Abdülkadir Demirbaş ise 8 eseriyle sergiye katıldığını kaydetti. İçinde kalan ukdeleri eserlerine yansıttığını aktaran Demirbaş, bu sayede duygularını daha iyi bir şekilde ifade edebildiğini söyledi. Demirbaş, sadece resim değil bağlama eğitimi aldığına da dikkat çekti. Demirbaş, özellikle emeklilerin kahve köşelerinde gezip boş işlerle uğraşacağına bu merkezde kendilerini geliştirmesini tavsiye etti. 

Etiketler: , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ROMANTİK BALENİN BAŞYAPITLARINDAN GISELLE ANKARA OPERA SAHNESİ’NDE23 Mart 2018 Cuma 11:18
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu (FOMGET) Halk Oyunları İl Yarışması’nda, 10. kez birincilik ödülünü aldı23 Mart 2018 Cuma 11:15
  • İstasyon 22 Mart'ta prömiyerini gerçekleştirdi23 Mart 2018 Cuma 11:12
  • Altındağ Belediyesi tarafından restore edilerek Ankara’ya kazandırılan Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde bir koğuş daha ziyarete açıldı23 Mart 2018 Cuma 11:04
  • Dilimizi Koruyalım Projesi Ödül Töreni23 Mart 2018 Cuma 11:02
  • Dünya Kukla Tiyatroları Günü’nde Hollanda’dan gelen ‘Magisch Theatertje’ grubu ‘NYX’ adlı oyunu ile Çankayalı miniklerle buluştu23 Mart 2018 Cuma 10:29
  • Dünya Şiir Günü’nde Sabahattin Ali, Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde anıldı23 Mart 2018 Cuma 10:19
  • Polatlı'nın Tarihi Alanlarını Gezen Konuklar Belediyeye Teşekkür Ediyor21 Mart 2018 Çarşamba 14:49
  • Frankofon Türk gençlere ödül yağmuru21 Mart 2018 Çarşamba 10:45
  • Mamak Belediyesi Çocuk Tiyatrosu çocuklar için “Karga Pırpır Etti” adlı oyunla “perde” dedi21 Mart 2018 Çarşamba 10:38
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim