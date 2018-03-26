Altındağlı kadınlar ve gençlerden sonra Altındağlı beyler de resme merak sardı

AydınlıkevlerAktif Yaşam Merkezi üyelerinin yaptığı resimler, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sergi Salonu’nda sergilendi. Serginin açılış kurdelesini Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Keleş kesti.

Karma Resim Sergisi Ankaralı sanatseverleri bekliyor

Aydınlıkevler Aktif Yaşam Merkezi ’nden 7 üye, yaptığı resimlerle profesyonel ressamlara adeta taş çıkardı.Altındağlı Beyler, yıl boyunca aldıkları resim eğitimleri sonucunda güzide eserlere imza attı. Yaklaşık 100 eserin yer aldığı Karma Resim Sergisi’nde eskiz, akrilik, tarama, yağlı boya ve sulu boya çalışmalar dikkat çekti. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sergi Salonu’ndaki eserler, 29 Mart 2018 tarihine kadar sanatseverlerin karşısına çıkacak.

“Hazan mevsimine güzellik katıyoruz”

Aydınlıkevler Aktif Yaşam Merkezi’nden 70 yaşındaki Kemal Özdem, sergide kendisine ait 25 eserin bulunduğunu vebu eserleri 4 ay gibi bir süre zarfında yaptığını belirtti. Altındağ Belediyesi’nin sanatsal faaliyetlere büyük önem verdiğini ifade eden Kemal Özdem, Başkan Tiryaki’nin örnek alınacak bir idareci olduğunu vurguladı. Kemal Amca, şöyle devam etti: “Sanat, insandaki ince duyguları ve hasretleri ortaya çıkarır. Sanatla uğraşan insanlar ise güzel duygularını ön planda tutar. Bizler hazan mevsimini yaşıyoruz. Bu güzellikleri bu mevsimin içine katıyoruz.”

“İçimde kalan ukdeleri resme yansıttım”

Aydınlıkevler Aktif Yaşam Merkezi’nden bir diğer üye Abdülkadir Demirbaş ise 8 eseriyle sergiye katıldığını kaydetti. İçinde kalan ukdeleri eserlerine yansıttığını aktaran Demirbaş, bu sayede duygularını daha iyi bir şekilde ifade edebildiğini söyledi. Demirbaş, sadece resim değil bağlama eğitimi aldığına da dikkat çekti. Demirbaş, özellikle emeklilerin kahve köşelerinde gezip boş işlerle uğraşacağına bu merkezde kendilerini geliştirmesini tavsiye etti.