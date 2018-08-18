Ankara’nın önemli turizm destinasyonlarından biri haline gelen Altınköy Açık Hava Müzesi, sadece 4 aylık süreçte ziyaretçi akınına uğradı.

Altınköy’ü, 2018 yılının Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan zaman zarfında 130 bini aşkın kişi ziyaret etti. Doğal köy yaşamı konseptiyle misafirlerini büyüleyen Altınköy, sadece Ankara’dan değil Türkiye’nin dört bir tarafından ziyaretçileri ağırlamanın haklı gururunu yaşıyor.

Altınköy bayramın üçüncü ve son günü açık

100 yıl öncesinin doğal köy hayatını şehre taşıyan Altınköy Açık Hava Müzesi, en çok ziyaret edilen müzeler sıralamasında zirveye oynuyor. Altınköy, şehrin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşmak için en doğru tercih olarak dikkat çekiyor. 2018 yılının Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan süreçte Altınköy, 130 bini aşkın kişi tarafından ziyaret edildi. Bu süreç göz önünde bulundurulduğunda Altınköy Açık Hava Müzesi’ni ziyaret eden kişi sayısının her yıl arttığı görülüyor. 2017 yılında yine sadece bu 4 ayı kapsayan zaman zarfında rakam 96 bin iken, 2016’da ise müzeyi ziyaret eden kişi sayısı 78 bindi.

Altınköy Açık Hava Müzesi’nin her geçen gün daha rağbet gören bir müzeye dönüştüğünü söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, özellikle okul çocuklarının müzeyi mutlaka görmesini arzu ettiğini söyledi. Bayramın üçüncü gününden itibaren müzenin açık olacağını da belirten Başkan Tiryaki, “Bayram tatilinde herkesi Altınköy’e bekliyoruz.” dedi.

Altınköy Açık Hava Müzesi, 9 günlük bayram tatilinde 18 ve 19 Ağustos günü açık, arife günü ile bayramın birinci ve ikinci günü kapalı (20- 21-22 Ağustos kapalı) üçüncü ve son günü ile takip eden hafta sonu ise tekrar açık olacak. (23-24-25-26 Ağustos açık)