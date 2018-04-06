Ziyaret sezonunun başlaması Altınköy Açık Hava Müzesi’ne bereketli geldi.

Baharın ilk günlerinde ziyaretçi rekorlarının kırıldığı Altınköy Açık Hava Müzesi 'nin bir kuzusu daha oldu. Koyunlar, inekler, ördekler, hindiler, tavuklar, ceylan ve geyikleri ile misafirlerine bambaşka bir atmosfer sunan Altınköy’de, bir kuzu daha dünyaya geldi.

Oldukça temiz ve sağlıklı bir ortamda doğan minik kuzu, veteriner kontrolünden geçti. Bol oksijenli ve temiz bir havaya sahip olan Altınköy Açık Hava Müzesi , kuzular için de en uygun yaşam alanı… Doğal yapısı özenle korunan Altınköy’de hayatını sürdürecek olan minik kuzu, oldukça sağlıklı. Annesinin yanından bir an olsun ayrılmayan minik yavru, yeni yuvasına da hızla uyum sağladı.

Minik kuzu Başkan Tiryaki’nin kucağında

Kuzunun doğumu Başkan Veysel Tiryaki’yi de çok sevindirdi. Yeni doğan her yavrunun sevincine ortak olan Başkan Veysel Tiryaki, Altınköy ziyareti sırasında kuzuyla yakından ilgilendi. Kuzuyu kucağına alan Başkan Tiryaki, “Altınköy’de yaşayan hayvanların buraya uyum sağladığını görmek çok sevindirici… Onlara doğal ortamlarında çok iyi bakmaya gayret ediyoruz. Bu zamana kadar pek çok yavrumuz oldu.” dedi. Minik kuzu, daha şimdiden Altınköy’e bambaşka bir hava kattı.