Altınköy'de Hasat Şenliği Yapılacak

Etkinlik 19.07.2019, 11:28
Altınköy'de Hasat Şenliği Yapılacak

Altınköy’de cumartesi günü hasat şenliği yapılacak. Ankaralılar şenlikte hasadı yapılan buğdayın ekmek olma yolcuğuna tanıklık edecek.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@