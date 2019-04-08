ALTINOK: ''AİLE BİRLİĞİNİZE SAHİP ÇIKIN '' Dedi

ALTINOK: AİLE BİRLİĞİNİZE SAHİP ÇIKIN

Nikâh merasimine davetlileri selamlayarak başlayan Altınok, “Uzun yıllar sonra ilk nikâhımızı kıydık. Evlatlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Gündoğdu çifti bir ömür boyu, bu gece olduğu gibi mutlu olsun. Vatana, millete hayırlı evlatlar dünyaya getirip, en önemlisi de aile birliğine sahip çıksınlar inşallah” dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, vazifeye başlamasının ardından aynı akşam 3 ayrı nikâh merasimine katıldı. Altınok ilk nikâh töreninde, “Uzun seneler sonra ilk nikâhımızı kıydık. Kübra ve Hüseyin çiftimiz bu gece olduğu gibi bir ömür boyu mutlu olsun. Vatana, ulusa hayırlı evlatlar dünyaya getirip, en ehemmiyetlisi de aile birliğine sahip çıksınlar allahın izniyle” dedi.

Beştepe'de bulunan Wonders Event-Wedding Nikâh Salonu’ndaki Kübra Altın ve Hüseyin Gündoğdu çiftinin nikâh merasimine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ve AK Parti daha önceki Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl katıldı.

“ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR DİLİYORUM”

Daha sonra Ayşenur Köse ve Yusuf Şahin çiftinin nikâh merasimini gerçekleştirmek için Gazi Üniversitesi Sosyal Tesisleri’ne giden Başkan Altınok, burada da yoğun ilgiyle karşılandı. Yeni görevi için davetlilerden gelen tebrikleri kabul eden Altınok, karşılaştığı sıcak ilginin ardından Ayşenur ve Yusuf çiftinin nikâh merasimini gerçekleştirdi.

Çiftin mutluluklarına ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altınok, “Ayşenur ve Yusuf evladımızın ve ailelerinin bu en mutlu günlerinde yanlarında olduk. Çiftimize huzur ve mutluluk dolu bir ömür ve hayırlı evlatlar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“VATANINI, MİLLETİNİ, BAYRAĞINI SEVEN HAYIRLI BİR EVLADINIZ OLUR İNŞALLAH”

Başkan Altınok’un son durağı Antares AVM’de bulunan Bella Nikâh Salonu oldu. Burada, Kadriye Fidan ve Gökhan Kızılırmak çiftinin nikâhını kıyan Altınok, salonda bulunan davetlilerle bir süre sohbet etti. Altınok, “Bu akşamki son nikâh törenimiz Kadriye ve Gökhan evlatlarımızındı. Gençlerimize iki cihan saadeti diliyorum. Bir yastıkta kocasınlar, boy boy evlatları olsun. Dünyaya getirdikleri evlatları vatanını, milletini ve bayrağını seven hayırlı bir evlat olsun inşallah” dedi. ​