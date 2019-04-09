Altınok İlk Meclis Toplantısında Önemli Mesajlar Verdi

ALTINOK: KİŞİLERİ DEĞİL, ŞEHRİMİZİ ZENGİNLEŞTİRECEĞİZ

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yüzde 63,65 oy oranıyla Keçiören Belediye Başkanı seçilen Turgut Altınok, ilk meclis oturumunda önemli mesajlar verdi. Keçiören Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasında yeni seçilen meclis üyelerini tebrik eden Başkan Altınok, “Keçiören tercihini yaptı, iradesini ortaya koydu.

Buna saygı duyuyoruz. Vatandaş bizleri hizmet etmemiz için, şehrimize, kentimize hizmet edin diye seçti. Keçiören’e katkı sağlayacak güzel projelere açığız. Burada parmak hesabı olmayacak. Eksiğimiz, yanlışımız varsa düzelteceğiz.

Birbirimize tahammülümüz olacak. Kırmadan, dökmeden, yıkmadan her türlü eleştiriye açığız. Kişileri

değil, şehrimizi zenginleştireceğiz” dedi.

“ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET, MİNNET VE ŞÜKRANLA YÂD EDİYORUZ”

Keçiören Belediye Meclisinin ilk toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Başkan

Altınok’un açılış konuşmasıyla yeni hizmet dönemine açıldı. AK Parti’den 27, CHP’den 10, MHP’den 5

ve İYİ Parti’den 4 meclis üyesinin bulunduğu Keçiören Belediye Meclisinde, Belediye Başkan Vekilleri,

Meclis Divan Kâtibi Asil ve Yedek Üyeleri ile Belediye Encümen Üyeleri seçildi.

Meclis açılış konuşmasında belediye meclis üyelerine hitap eden Başkan Altınok, “Bugün vatanımız varsa,

devletimiz varsa, belediyemiz varsa bunu önce rabbimize sonra cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa

Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına; vatan, millet, devlet uğruna şehadet şerbeti içmiş olan bütün

şehitlerimize borçluyuz. Hepsini rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.

“KİŞİYE MÜNHASIR BİR ŞEY MECLİSİMİZDEN GEÇMEYECEK”

Şehrimizin hayrına ve faydasına olan ne varsa yetkilerimizi sonuna kadar kullanacağız diyen Altınok

şöyle konuştu:

“Keçiören tercihini yaptı, iradesini ortaya koydu. Buna saygı duyuyoruz. Vatandaş bizleri hizmet

etmemiz için, şehrimize, kentimize hizmet edin diye seçti. Keçiören’e katkı sağlayacak güzel projelere

açığız. Burada parmak hesabı olmayacak. Eksiğimiz, yanlışımız varsa düzelteceğiz. Birbirimize

tahammülümüz olacak. Kırmadan, dökmeden, yıkmadan her türlü eleştiriye açığız. Belediye meclis

üyelerimiz hiçbir sıkıntı yaşamayacak. Yanlış işler yapmayacağız. Şahsa münhasır, kişiye münhasır bir

şey buradan geçmedi ve geçmeyecek. Kişiye özgü hiçbir imar düzenlemesinin meclisten geçmediğini

hep birlikte göreceğiz.”

“BEYTÜLMAL BÜTÜN HESAPLARIN ÜZERİNDEDİR”

Belediye encümen üyelerine yönelik uyarılarda bulunduğunu da kaydeden Altınok, “Encümen

seçiminde aday olan arkadaşlara hep şunu söyledim, omuzlarınızda vebaliniz var. Aldıklarınıza dikkat

edin. Eğer kamuyu, belediyeyi zarara uğratan bir şeye müsaade ederseniz beytülmaldir, vebali vardır.

Gizli saklı hiçbir işimiz yoktur. Gizlimiz saklımız olmayacaktır. Kişileri değil, kenti zenginleştirmeye

bakacağız. Kişilere çalışmadık çalışmayacağız. Allah nasip ederse kentimizi zenginleştirip, kentimize

çalışacağız. Alım-satım işiyle uğraşan arkadaşlara da söylüyorum, vebal omuzlarınızdadır. Bunun

emniyeti omuzlarınızdadır. Herkesin görevi bitecek ama en önemlisi rabbimize hepimiz hesap

vereceğiz. Makam, mevkii, unvan hep geçicidir. Yaptığımız hizmet bir taraftan da beytülmali

korumaktır; bütün hesapların üzerindedir” diye konuştu.

MECLİS BAŞKAN VEKİLLERİ VE KÂTİP ÜYELER BELLİ OLDU

46 meclis üyesinin bulunduğu Keçiören Belediyesi meclis oturumunda yapılan seçimlerde, Meclis

1’inci Başkan Vekili Metin Akdemir, Meclis 2’nci Başkan Vekili Fatih Ünal seçildi. Başkanlık Divan

Kâtibi 1’inci Asil Üyesi Enes Sazak, 2’nci asil üyesi Özlem Gürbüz, yedek 1’inci kâtip üye Serdal Gümüş

ve yedek 2’nci kâtip üye ise Zeynep Aktaş seçildi. Belediye encümen üyeleri ise Şükrü Özek, Emir

Kuşdemir ve Alparslan Doğan oldu.