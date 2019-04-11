Altınok:''Estergon Kalemiz Turizmin Göz Bebeği haline Gelecek ''Dedi
Keçiören’e daha fazla yerli ve yabancı turist çekmek için öncelikle var olan tesislerin verimlikullanılması gerektiğini söyleyen Başkan Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Altınok:''Estergon Kalemiz Turizmin Göz Bebeği haline Gelecek ''Dedi
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Estergon Türk Kültür Merkezi’nin daha aktif kullanılması
için bakım ve onarım çalışmasını bir an önce bitirmek istediklerini kaydederek, “Estergon kalemiz,
tarihimizden izler taşıyan, kültürel benliğimizin yaşatılmasına ön ayak olan, Türk tarihinin ve
kültürünün yaşatıldığı motiflerle yeniden turizmin göz bebeği haline gelecek” dedi.
Kültürel, sanatsal ve turistik faaliyetlerin Keçiören’de yaygınlaştırılması için 2005 yılında Keçiören
Belediyesi tarafından inşa edilerek hizmete açılan Estergon Türk Kültür Merkezi’nde ve çevresinde
bakım ve onarım çalışması başlatıldı.
“KALEMİZ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GİBİYDİ”
Keçiören’e daha fazla yerli ve yabancı turist çekmek için öncelikle var olan tesislerin verimli
kullanılması gerektiğini söyleyen Başkan Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Estergon kalemiz, 14 yıl önce inşa ettiğimiz bir eserimizdi. Türk tarihinin ve kültürünün yaşatıldığı bir
mekân olarak tasarlanan kalemizde, 2005-2009 yılları arasında özellikle akşam olduğu zaman kırmızı
plakalı araçlardan geçilmiyordu. Birleşmiş Milletler gibiydi. Gecekondular kenti olan bir Keçiören’i,
modern bir Keçiören haline getirdiğimiz dönemde, ilçemizi taçlandırmak için, tarihimize ve
kültürümüze atıfta bulunarak inşa etmiştik. 2005’ten 2009’a kadar içerisinde bulunan dükkânlarla,
Ören Köşk katıyla, Ankara’ya kuşbakışı hâkim olan seyir terası ve kümbetiyle turistik bir cazibe
merkeziydi. Keçiören’in ekonomisine katma değer katan bu eserimizin yeniden canlanması gerekiyor.
Estergon kalemiz, tarihimizden izler taşıyan, kültürel benliğimizin yaşatılmasına ön ayak olan, Türk
tarihinin ve kültürünün yaşatıldığı motiflerle yeniden turizmin göz bebeği olacak.”
ESTERGON TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NASIL BİR ESERDİR?
Keçiören’de, Güçlükaya Mahallesi Fatih Caddesi Bülbüller Sokağı güzergâhında bulunan Estergon Türk
Kültür Merkezi, içerisinde bulunan müze ile Türk tarihinin ve kültürünün günümüzde yaşatılmasına
imkân tanıyan; içerisinde bulunan dükkân katı, Ören Köşk katı (restoran), seyir terası ve kümbetiyle
oldukça estetik bir eserdir. Estergon Türk Kültür Merkezi’nde geleneksel Türk sanatının birçok
motiflerine yer verilmiştir. Uzaktan bakıldığında kümbetler, Türklerin hayatında önemli bir yere sahip
olan geleneksel Türk çadırlarına benzetilmiştir. Ören Köşk (restoran) katında pencereler özellikle
panoramik seyir sağlamak amacıyla alabildiğine geniş yapılarak buradan Ankara’yı seyretme imkânını
sağlanmıştır.
HABERE YORUM KAT
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.