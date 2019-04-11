Altınok:''Estergon Kalemiz Turizmin Göz Bebeği haline Gelecek ''Dedi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Estergon Türk Kültür Merkezi’nin daha aktif kullanılması

için bakım ve onarım çalışmasını bir an önce bitirmek istediklerini kaydederek, “Estergon kalemiz,

tarihimizden izler taşıyan, kültürel benliğimizin yaşatılmasına ön ayak olan, Türk tarihinin ve

kültürünün yaşatıldığı motiflerle yeniden turizmin göz bebeği haline gelecek” dedi.

Kültürel, sanatsal ve turistik faaliyetlerin Keçiören’de yaygınlaştırılması için 2005 yılında Keçiören

Belediyesi tarafından inşa edilerek hizmete açılan Estergon Türk Kültür Merkezi’nde ve çevresinde

bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

“KALEMİZ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GİBİYDİ”

Keçiören’e daha fazla yerli ve yabancı turist çekmek için öncelikle var olan tesislerin verimli

kullanılması gerektiğini söyleyen Başkan Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Estergon kalemiz, 14 yıl önce inşa ettiğimiz bir eserimizdi. Türk tarihinin ve kültürünün yaşatıldığı bir

mekân olarak tasarlanan kalemizde, 2005-2009 yılları arasında özellikle akşam olduğu zaman kırmızı

plakalı araçlardan geçilmiyordu. Birleşmiş Milletler gibiydi. Gecekondular kenti olan bir Keçiören’i,

modern bir Keçiören haline getirdiğimiz dönemde, ilçemizi taçlandırmak için, tarihimize ve

kültürümüze atıfta bulunarak inşa etmiştik. 2005’ten 2009’a kadar içerisinde bulunan dükkânlarla,

Ören Köşk katıyla, Ankara’ya kuşbakışı hâkim olan seyir terası ve kümbetiyle turistik bir cazibe

merkeziydi. Keçiören’in ekonomisine katma değer katan bu eserimizin yeniden canlanması gerekiyor.

Estergon kalemiz, tarihimizden izler taşıyan, kültürel benliğimizin yaşatılmasına ön ayak olan, Türk

tarihinin ve kültürünün yaşatıldığı motiflerle yeniden turizmin göz bebeği olacak.”

ESTERGON TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NASIL BİR ESERDİR?

Keçiören’de, Güçlükaya Mahallesi Fatih Caddesi Bülbüller Sokağı güzergâhında bulunan Estergon Türk

Kültür Merkezi, içerisinde bulunan müze ile Türk tarihinin ve kültürünün günümüzde yaşatılmasına

imkân tanıyan; içerisinde bulunan dükkân katı, Ören Köşk katı (restoran), seyir terası ve kümbetiyle

oldukça estetik bir eserdir. Estergon Türk Kültür Merkezi’nde geleneksel Türk sanatının birçok

motiflerine yer verilmiştir. Uzaktan bakıldığında kümbetler, Türklerin hayatında önemli bir yere sahip

olan geleneksel Türk çadırlarına benzetilmiştir. Ören Köşk (restoran) katında pencereler özellikle

panoramik seyir sağlamak amacıyla alabildiğine geniş yapılarak buradan Ankara’yı seyretme imkânını

sağlanmıştır.