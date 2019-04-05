Amine Gülşe Kimdir ?

Amine Gülşe, 30 Nisan 1993 tarihinde İsveç’te dünyaya gelmiştir. Türk kökenli İsveç vatandaşı olan Gülşe, oyunculuk ve mankenlik yapmaktadır. Çocukluğu İsveç’te geçen Amine bir süre sonra İzmir’e yerleşmiştir. 2014 yılında katıldığı MissTurkey Güzellik Yarışması’nda birincilik ödülünün sahibi olarak dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, tacını bir önceki yılın birincisi Rüveyda Öksüz’ün elinden almıştır. Türkiye’nin güzellik kraliçesi unvanıyla uluslararası güzellik yarışmalarında Türkiye’yi temsil eden Amine Gülşe, bu arenada dereceye girememiştir. Boğa burcu olduğu bilinen Gülşe, ileri derecede İngilizce, İsveççe ve İspanyolca konuşabiliyor. İsveç’te International Hıgh School Of The Gothenburg Regione mezunu olan Gülşe, üniversite eğitimine devam etmektedir. Bir dönemin sevilen dizilerinden Asla Vazgeçmem’de oyunculuk deneyimini tadan Güle, ElidorMissTurkey yarışmasında da podyumdaki yerini almıştır.