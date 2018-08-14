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Anadolu Bulvarı üzerinde bulunan “TÜVTÜRK Köprülü Kavşağı” hizmete girdi

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Anadolu Bulvarı üzerinde bulunan “TÜVTÜRK Köprülü Kavşağı” hizmete girdi
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ANADOLU BULVARI’NDA KESİNTİSİZ BİR TRAFİK AKIŞI VE BELİRLİ NOKTALARDAKİ TIKANMALARIN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA YAPIMINA BAŞLADIĞI “TÜVTÜRK KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI”NI ARAÇ TRAFİĞİNE AÇTI.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir tarafında sürdürdüğü ve okulların kapanmasıyla birlikte hızlandırdığı ulaşım çalışmalarını bir bir tamamlıyor.

Bir yandan Ankara trafiğine önemli ölçüde nefes aldıracak üç dev proje Kepekli, Akköprü ve Samsun Türk Telekom önü kavşak çalışması tüm hızıyla devam ederken, Anadolu Bulvarı üzerinde bulunan “TÜVTÜRK Köprülü Kavşağı” da tamamlanarak hizmete girdi. 

KESİNTİSİZ ULAŞIM

Ana arterler başta olmak üzere, Başkent ulaşımında “sıkıntılı bölge” olarak adlandırılan pek çok noktada aynı anda çözüm projelerini hayata geçirmeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Bulvarı’nda da kesintisiz bir trafik akışı ve kısmi tıkanmaların önüne geçmek için TÜVTÜRK Kavşağı’nı tamamlayarak, araç trafiğine açtı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, göreve geldiği ilk günden itibaren “ortak akıl” ilkesi çerçevesinde vatandaşların taleplerini hayata geçirmeye öncelik verirken, yapımı tamamlanan TÜVTÜRK Köprülü Kavşağı alt geçidi sayesinde Anadolu Bulvarı’nda 19 kilometre boyunca kesintisiz ulaşım da sağlanmış oldu.

 

410 METRELİK KÖPRÜ

Bulvar üzerinde battı-çıktı yöntemiyle yapılan kavşak, 3 gidiş-3 geliş ve toplam 410 metre uzunluğunda. 500’e yakın fore kazık ve 68 öngermeli kiriş imalatıyla tamamlanan kavşak sayesinde Çevre Yolu’na kadar ışıksız ve kesintisiz bir trafik akışı sağlanacak.

Yol üzerindeki kısmı sıkışıklıkların önüne geçilmesi adına Anadolu Bulvarı’nda daha önce şu köprülü kavşak ve “U” dönüş geçitleri inşa edildi:

“CHP Önü Milli İrade Köprülü Kavşağı, Marşandiz Köprüsü (53 Gün Köprüsü), Ali Semerkandi Alt Geçidi, Necip Fazıl Köprüsü, 1071 Malazgirt Bulvarı üzerine yapılan 4 köprü ve bulvar, Dikmen’deki gecekondunun yıkılması ve yola dahil edilmesi, Hurdacılar Sitesi Kavşağı ‘U’ dönüş köprüsü, ASKİ İvedik Arıtma Tesisleri önü ‘U’ dönüş köprüsü, ANKAPARK Üst Geçit Köprüsü”

 

19 KİLOMETRELİK KESİNTİSİZ TRAFİK…

TÜVTÜRK Köprülü Kavşağı’nın hizmete girmesiyle birlikte Dikmen Sokullu Caddesi’nden Çevre Yolu’na kadar kuzey-güney yönünde seyahat eden araç sürücüleri böylece 19 kilometrelik kesintisiz ulaşım imkanına kavuşmuş oldu.

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