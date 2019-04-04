Anadolu Efes, Milano’yu play-off dışında bıraktı

THY Euroleague'in 30. ve son haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano'yu 101-95'lik skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından Olimpia Milano play-off dışında kaldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Miguel Angel Perez xx, Ilija Belosevic xx, Anne Panther xx

Anadolu Efes: Larkin xx 12, Beaubois xxx 14, Doğuş x, Sertaç xx 7, Moerman xxx 13, Buğrahan x, Pleiss xxx 14, Micic xxx 18, Anderson x 3, Dunston xx 6, Simon xx 14

Başantrenör: Ergin Ataman

EA7 Olimpia Milano: Mike James xxx 17, Micov xx 14, Tarczewski xx 11, Nedovic xxx 16, Kuzminskas xx 14, Nunnally xx 10, Brooks xx 7, Jerrells x, Omic x 6

Başantrenör: Simone Pianigiani

1. Periyot: 24-20 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 42-53 EA7 Olimpia Milano

3. Periyot: 74-69 (Anadolu Efes lehine)

5 faulle çıkan: