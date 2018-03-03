Anadolu Jet ile uçmak ayrıcalıktır

Eyüphan Kaya

Geçen sene İran’ın Yezd kendinde düzenlenen Dünya İslam Formu(DİF) toplantısına katılmıştık. Uçaklarında erkek hostesler hizmet veriyordu, yiyecek ikramları da bir öğün yemeği aratmayacak nitelikteydi.

Bizim hava yolarımızda ise bir çok uçakta su bile paralı, insan söylemekte utanıyor, ikramları ise paralı ve otobüs firmaları kadar bile mert davranamıyorlar, müşterilerine bir şeyler satma derdindeler maalesef.

Ancak Anadolu jet havayolu firmasında bu sıkını minimize edilmiş, nezaket ön planda hosteslerin ikisi bayan, ikisi de erkek.

Aslıda bir süre Anadolu Jet uçaklarında da yiyecek içecek ihtiyacı para ile karşılanıyordu, bir gün bir Diyarbakır beyefendisi bunu görünce dilek temenni kutusuna bir not bırakıyor, notta şunlar yazılı;

“Anadolu insanı merttir, misafirine parayla ikramda bulunmaz, ya adınızı değiştirin ya da huyunuzu değiştirin” denilmektedir.

Bu not Genel Müdüre ulaşır ulaşmaz amcamızı arayıp kendine teşekkür ediyor ve ikramları ücretsiz hale getiriliyor.

Diğer uçaklarda ise hala “bir azdan yiyecek içecek için ücretli dağıtımız olacaktır, alkollü alkolsüz içeceklerimiz var ve ücret tarifesi koltukların ceplerinde mevcuttur” denilerek anons ediliyor. Yazması bile zor bir ifade o bir saat zarfında kaç kişi alkol alabilir ki? Ama uçakta olmayan yabancılar için dahi başka bir dille anons ettikleri gibi alkollü içeceklerin reklamı da üşenmeden yapılıyor.

Yine Anadolu jet dönelim,

Bu akşam aktarmalı olarak İstanbul Ankara, Ankara Diyarbakır güzergahında uçtum.

Ankara Diyarbakır biletimi de İstanbul’da çekin yapmam gerekirken ihmal etmiştim, nasıl olsa Ankara’da yaparım diye, ancak İstanbul Ankara uçağı rötar yapınca bir az telaşlandım ve Ankara’da yetkiliye yaklaşarak “kusura bakmayın biletimi çekin yapmamışım, yardımcı olabilir misiniz?” deyince ilgili gayet nazik bir biçimde “Yok beyefendi kusur sizin değil, İstanbul’daki arkadaşlarımızın ihmali Ankara biletinizi çekin yaptıkları gibi Diyarbakır biletinizi de çekin yapmaları lazımdı” diye cevap vermesi beni epey rahatlattı.

Ankara-Diyarbakır uçağında birliğine teslim olmak için gelen askerler de vardı, ikram edilen sandviçten ikici, üçüncüsünü dahi isteyen oldu, ama hostesler hiç tereddüt etmeden ikramda bulundular.

Ayrıca erkek hostes uygulaması da çok insani, çok manidar, insan bayan hostesten bazen her istediğini söylemeyebiliyor.

Mesela yanımdaki asker “Abi ben sıkıştım, uçakta lavabo var mı?” deyince ben onu erkek hostese rahatlıkla yönlendirdim.

Anadolu Jet hava yolları firmasının bu hassas ve nazik hizmetleri bir vatandaş olarak beni mutlu etti. Zaman zaman bazı yanlışları dile getirdiğimiz gibi iyi şeyleri de köşemize almak vazifemiz olsa gerek.

Bu hizmetleri görünce “Anadolu Jet ile uçmak ayrıcalıktır” demek içimden geldi. İnşallah bir gün bilgilendirme anonslarında Kürtçe’ye de yer everecek, bu beklentimi de dile getirmek istiyorum.

Hizmet alanında başarı dileklerimle yazımı noktalıyorum.