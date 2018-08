ANADOLUDAN ESİNTİLER / Giden Gelmez

Güldane Kaya

Merhaba değerli dostlarım; Yazmaya yeni fırsat bulabilmenin heyecanıyla geçtiğimiz günlerde yapmış olduğum ve mükemmel geçen seyahatlerimi sizlerden gelen istek üzerine paylaşmak istedim. Tabi aklımda kaldığı kadarıyla son derece yorucu ve keyifli olan yolculuğumuz, Antalya Akseki üzerinden Konya Mevlana Müzesi’ne kadar araçlarımızla keyifli geçen yolculuğumuza başlıyoruz. Güne merhaba derken, yanından geçtiğiz yetişkin ağaçlar adeta güne gülümsüyor, yazın keskin sıcağına nispet yaparcasına, küçüklü büyüklü renk renk mis kokulu çiçekler kokularıyla büyülerken o eşsiz güzel dağlarımızın bizlere sunduğu görselik....

İnsan ‘‘ bunlar acaba nasıl yapıldı?’’ Demekten kendini alamıyor? Sıkışan toprak parçalarının milyarlarca yıl volkanik lavlar ve doğa olayları ile bu şekle dönüşmesi ise Allah’ın ne kadar büyük güce sahip olduğunu bir kez daha hatırlamamızı sağlıyor. Yollarda küçükte olsa kazanç sağlamak isteyen sebze meyve satıcıları ara ara var. Kendileri yetiştirmiş emektar köylümüz....İlk durağımız ise; Antalya, Akseki’nin kuzeyinde bulunan Giden Gelmez Dağları....

1229 Rakımlı yüksek dağlar muhteşem güzel, pırıl pırıl temiz bir havası var oldukçada serin. Antalya’nın yakıcı sıcağından sonra böyle bir serinliğe hasret kalmışız....

Dağdaki kayalar sivri ve bıçak gibi keskin olup Antalya’da en çok bilinen dağlardan biridir. En uzun boynuzlu geyiğin bu dağda avlandığı söyleniyor... Yaz aylarında bile açan eşsiz güzellikteki kardelenleriyle ünlü olan Giden Gelmez Dağları’nın bilinen ve gerçek hikâye olduğu söyleniyor....

Bu hikayeyi kısaca anlatmak istedim...260 yıl evvel beş dağcı bu dağa çıkarlar ama hiç biri geri dönmez. Dağcılardan evli olan çiftin çocukları için dağın girişi olarak adlandırılan bölgeye sahte bir mezar yapılır. Çocuklar Anne ve Babalarını ziyarete o mezar yerine giderler. Büyüdükleri vakit gerçeği öğrenirler. Kardeşlerden bir tanesi bir şiirle hislerini şöyle ifade eder;

Giden gelmez aldın babamı, anamı,

Bir insana değer mi, reva mı

Ahhh giden gelmez dağları,

Geyiklerin, tavşanların,

Bir gelin gibi başın,

Emmi! Bu dağ can almadan, can vermez.

Geyik vermez, av vermez,

bir cana;

Bir yıl iki yıl av der.

Geyiklerine kıyamaz, alamazsın

Bedel ister senden.

Ah dağlar, anam dağlar,

Bilmem!

Nerelere kadar uzanır senin başın,

Başı dik, dumanlı,

Giden gelmez dağları,

Göğü öper karlı başın,

Yazın kardelenlerin,

Öbek öbek gül olur eteklerin.

Kışın çetin geçer,

Korku salarsın yüreklere,

Hese emmi sana bakar,

Sen hese emmiye,

Hese emmi çok mu gezdin,

Giden gelmez dağlarını,

Ahhhh !!!! evlat ahhh!!!

Hocam ben yaman adamım emme,

bu giden gelmez, benden çetin,

Ömrüm yedin giden gelmez,

Seni gezen sende yaşayan güler emme

Acımazsın!

Sen giden gelmez dağları.

Babamı yedin, emmimi, dayımı,

Doymadın!

giden gelmez dağları

Dünyanın her yerinde adın geçer,

Meşhurdur kardelenlerin,

Ödün vermezsin bilirim

Cana can dersin,

Olmaz artık yeter, giden gelmez dağları.

Buradan Antalya’nın sıcağından sonra serin, muhteşem havanın kokusunu içimize sindirmeye çalışarak ve giden gelmez hikâyesinin burukluğu hüznü ile ayrılıyoruz. İstikamet Konya.... Hafta’ya Konya hakkında edindiğim izlenimleri paylaşmak üzere ....

Sevgiyle kalınız.