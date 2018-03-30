ANFA, Altınpark'ta bulunan seralarında ürettiği mevsimlik bitkilerle Başkent'i donatıyor

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE BAĞLI ALTINPARK’TA BULUNAN ANFA’NIN SERALARINDA YETİŞTİRİLEN ÇİÇEK VE BİTKİLER HEM ŞEHRİN DÖRT BİR TARAFINA EKİLİYOR HEM DE UYGUN FİYATLA VATANDAŞLARA SATILIYOR.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 'ne bağlı ANFA , Altınpark'ta bulunan seralar ında ürettiği mevsimlik bitkiler le şehrin dört bir yanını rengarenk çiçekler le buluşturuyor.

1991 yılında Altınpark'ın çevre düzenlemesinde kullanılacak çiçek ve bitkiler in üretimini karşılamak amacıyla faaliyete geçirilen seralar, zamanla daha büyük ölçekte üretim yaparak piknik alanlarından parklara, yol kenarlarından refüjlere kadar birçok noktada peyzaj çalışmalarında Başkent’i süslüyor.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN TALEP

Vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeniyle seralarda geçtiğimiz yıl 400 bin mevsimlik çiçek yetiştirerek yeni bir rekora imza attıklarını belirten ANFA Genel Müdürü Orhan Kaya, bu yıl da yine aynı sayıda tohumu toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Seralarda; begonyadan top kadifeye, rozadan ateş çiçeğine kadar birçok farklı türden çiçek üretilirken, aynı zamanda ANFA’nın Bitki Satış Ofisi’nde de uygun fiyatla vatandaşlara satışı gerçekleştiriliyor.

ÜRETİM ÜSSÜ

Bulunduğu her yeri güzelleştirerek görsel bir şölen yaşatan çiçeklerin macerası bu seralarda tohum ekimi ile başlıyor.

Tohumlar daha sonra ekildiği ilk yerden başka bir yere alınarak, saksıya şaşırtma yöntemi uygulanıyor. Sonrasında gübreleme ve sulama ile devam eden süreç, dikim ve bakım işlemleriyle son buluyor.

ÇİÇEK BAKIMI VE DİKİMİ EĞİTİMİ

Ankara'nın iklim şartlarına uygun ve uzun süre dayanıklı çiçeklerin üretiminin yapıldığını ifade eden sera yetkilileri, bahar aylarında dikimi en uygun olan çiçeklerin ise menekşe ve çuha olduğunu söylüyor.

Vatandaşları çiçek dikimi ve bakımı konusunda da bilgilendiren sera yetkilileri, zaman zaman okullardan gelen öğrenci topluluklarına da çiçek ekimi ve bitki üretimi ni öğretiyor.

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