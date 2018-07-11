ANFA GÜVENLİK GÜÇLÜ TEKNİK ALT YAPISI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANFA GÜVENLİK HİZMETLERİ VE SİSTEMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ BÜNYESİNDE, 3 BİN 684 PERSONEL GÖREV YAPIYOR.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin huzur içerisinde ve güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi için şehrin birçok noktasında güvenlik önlemlerini üst düzeyde tutuyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi, Büyükşehir’e ait yeşil alanlar, eğlence ve rekreasyon alanlarında vatandaşların güvenli bir ortamda sevdikleriyle güzel ve huzurlu bir şekilde vakit geçirebilmesi için tecrübeli kadrosuyla, 24 saat görev yapıyor.

ANFA GÜVENLİK BÜNYESİNDE 3 BİN 684 PERSONEL

Başkent genelinde 180 irili ufaklı park, bahçe ve yeşil alan başta olmak üzere barajlar, mezarlıklar, isale hatları, su arıtma tesisleri ve daha birçok bölgede koruma ve güvenlik faaliyetlerini yürüten ANFA Güvenlik, toplam 3 bin 684 personeli ile hizmet veriyor.

12 kontrol aracı, 37 devriye ve park içi araç, 26 ATV, 14 scooter, 3 tekne ve 3 bot ile görev yapan ve sıkı bir eğitim programına tabi tutulan ANFA Güvenlik elemanları, her geçen gün güçlenen teknik alt yapısı ile de dikkat çekiyor.

ATLI GÜVENLİK

ANFA Güvenlik’in atlı güvenlik personeli de Başkentlilerin güvenliği için gece gündüz demeden çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ait parklarda güvenlik hizmeti veren atlı güvenlik personeli, vatandaşlardan özellikle de çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Başkent güvenliğinde önemli bir role sahip olan ANFA güvenlik görevlileri, olumsuz bir olay ya da suç teşkil edecek herhangi bir şüpheli durumla karşılaştığında, tehlike arz eden olaylara ilk etapta müdahale ederek, durumu polis ekiplerine bildiriyor.