Aniello Musella:'' Türkiye İtalya’nın Çok Önemli Bir Ticari Ortağıdır'' Dedi

Türkiye’ye yatırım artışında liderliği İtalya alırken Türk yatırımcılar da İtalya’ya özellikle lojistik ve limanlar, gayrimenkul ve üretim sanayinde yatırımlarını hızlandırmaya başladı.

Ortak Akdeniz kültürünün yanı gizeme ileri teknolojik know-how, yabancı yatırımcılara sunulan bir ekip teşvikler gibi sebeplerle Türk yatırımcılar İtalya’yı, İtalyan yatırımcılar da Türkiye’yi seçim ediyor. Özellikle son senelerde Türkiye'deki İtalyan yatırımları çoğalan bir trend gösteriyor.

Yatırımcılar, Türkiye ve İtalya arasında ticari ilişkileri karşılıklı olarak tanıtan ve pazar araştırması yaparak ücretsiz olarak bilgi veren İtalya Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (İTA)’nın kapısını çalıyor. İtalyan yatırımcılar Türkiye’de daha çok enerji, otomotiv, şekerleme, makarna, kimya ve ilaç sektörlerinde, Türk yatırımcılar ise İtalya’da lojistik ve limanlar, gayrimenkul ve üretim sanayinde yatırımlarını gerçekleştiriyor.

İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı ITA İstanbul Direktörü Aniello Musella: “Türkiye İtalya’nın çok ehemmiyetli bir ticari ortağıdır. İtalya ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi 2018 senesinde takribî 20 Milyar Euro’ya ulaştı. Türkiye’de 1.400 yerleşik İtalyan işletmenin mevcudiyeti de Türk pazarının İtalyan şirketler için ne denli ehemmiyetli olduğunu teyit ediyor.

2018 senesinde İstanbul büroyu nezdinde faaliyet gösteren FDI - Doğrudan Yabancı Yatırımlar Masası- olarak 200’ü aşkın orta ve büyük ölçekli Türk yatırımcılar ile iletişim sağladık ve ehemmiyetli imal sektörlerinde yatırım ihtimalleri ile alakalı bilgilendirdik. Hizmetlerimiz tamamen fiyatsızdır. Türk yatırımcıların şunu öğrenmesi bizim için önemlidir.

İtalya’da yatırım yapmak istiyorsanız veya yatırım yapmayı değerlendiriyorsanız sizin suallerinize yanıt verecek ve gereksiniminiz olan mevzularda dayanak sağlayacak bir ofis İstanbul’da mevcuttur ve ilk safhada bize erişmeniz yeterli olacaktır.”dedi.

