Ankapark’ın işletmesine talibiz

Hatice Kasapoğlu / Editör

Ankara Ticaret Odası ’na başkan adayı olduğunu açıkladıktan sonra kamuoyu ile projelerini paylaşmaya başlayan Erhan Kızılmeşe , üçüncü projesi ile de gündem yarattı. Kızılmeşe, başkan seçildiği takdirde ATO olarak Ankapark’ın işletmesine talip olduklarını açıkladı.

ATO başkan adaylığı için seçim çalışmalarına hız veren Erhan Kızılmeşe, Ankara’ya ve Ankara ticaretine değer katacak projelerini açıklamayı sürdürüyor. ATO aidatlarının kaldırılacağı ve 4.000 gence iş imkanı sağlanacağı açıklamaları ile ses getiren Kızılmeşe, yine iddialı bir projesini paylaştı. Ankara’yı eğitim ve sağlık turizminin başkentinin yanı sıra marka şehir yapmayı hedeflediklerini aktaran Kızılmeşe, ATO olarak Ankapark ’ın işletmesine talip olduklarını kaydetti.

Kızılmeşe, “Bildiğiniz gibi Atatürk Orman Çiftliği’nde 1.200.000 metrekare alan üzerine kurulan Ankapark tamamlandığında Avrupa’nın en büyük tema parkı olarak hayata geçecek.

Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklama ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tuna böyle büyük bir yatırımı yarım bırakmayacağını, %95’i biten parkın tamamlanması ile ilgili çalışmaları yürüterek halkın hizmetine sunacaklarını kamuoyu ile paylaştı. Sayın Başkan Ankapark’ın işletilebilmesi içingereken düzenlemeler ve süre sıkıntısı ile ilgili çalışmalarını yoğun bir şekilde yürüttüğünü ifade etti.Bugünkü düzenlemeye göre parkın işletilmesine ilişkin olarak 10 yıllık bir süre belirlenmiş durumda veticaretin yapılmasının önünde de engel var. Başkanımız bu sürenin uzatılması ve burada ticaret yapılabilmesi için Kanun değişikliği gerektiğini, bunun için de adım attıklarını dile getirdi. Tüm bu çalışmalar ve konu ile ilgili yasal düzenlemeler tamamlanıp, parkın standartlara uygunluğu kontrol edildikten sonra ATO olarak Ankapark’ı işletmeye talibiz. Bu projemizle 67 komitemizin neredeyse tamamına ticari ivme kazandırmak ve dolayısı ile istihdam seferberliğine de katkı sağlamak istiyoruz.” dedi.

Projenin hayata geçirilmesi ile Ankara’nın yatırım yapılacak şehirler listesinde üst sıralara çıkacağının altını çizen Kızılmeşe, Ankapark’ın Ankara ’nın turizm potansiyelini de arttıracağını belirtti.

Kızılmeşe açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bunu sadece bir tema park işletme projesi olarak düşünmedik. Amacımız şov yapmak değil, tek tek projelerimizi açıklıyoruz.Farklı başlıklarla paylaştığımız projelerimiz hem birbiri ile bağlantılıhemde listeyi uzatmamak adına sıralamadığımız birçok projeye destek sunacak nitelikte. Şöyle ki, daha önceki yönetimin başlattığı ve mevcut yönetimimizin tamamlayarak hayata geçirdiği Ankara’dan direkt yurt dışı uçuşlarına da Ankapark projemizle katkı sunacağımıza inanıyoruz. Uçuş sayısını, uçaklarda doluluk oranlarını arttırmayı amaçlıyoruz.Şehrimize turist akınını arttırarak,turizm ve otelcilik sektörünün yanı sıra dolaylı olarak tüm sektörlere fırsatlar sunmayı hedefliyoruz.”