Ankara Anadolu Sağırlar Spor Kulübü Derneği 1. Olağan Genel Kurul toplantısını düzenledi

İrem Subaşı / Editör

07.07.2018 tarihinde, Çankaya Belediyesi Çayyolu Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Toplantıyı Yönetim Kurulu adına Bülent Tekin açtı ve katılan tüm üyelere teşekkür ederek herkesin sırayla kendisini tanıtmasını istedi. Ardından, Genel Kurul tarafından Divan Başkanlığına Ali Fuat Mengüç, Divan Üyeliklerine ise Ufuk Şanlıoğlu ve Mehmet Kurt seçildi.

Gündemin okunması ve onaylanmasının sonrasında, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve mali rapor ile Denetim Kurulu Faaliyet Raporu ibra edildi. Yönetim Kurulu faaliyetleri hakkında söz alanları Bülent Tekin, Ersan Yücel ve Caner Doğan; görevde oldukları sürede yaptıkları çalışmaları kısaca özetledi. Gündem doğrultusunda gelecek 3 yılın tahmini bilançosunun onaylanması ve yeni dönemde Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin görüşülüp kararlaştırılmasının ardından, Temmuz 2018- Nisan 2021 döneminde görev yapacak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimine geçildi. Buna göre Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Bülent Tekin, Ersan Yücel, Caner Doğan, Özlem Turgut, Mustafa Yıldırmaz, Cihan Aksoy ve Mehmet Emir Özoğuz;

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine ise Oya Tanyeri, Burak Uyanık, Ali Kaya, Neslihan Yücel, Özge Gürkök, Sabit Onur Arman ve Ali Ateş seçildi.

Denetim Kurulu asil üyeliklerine ise Mehmet Fatih Durmuş, İbrahim Uluşen ve Gökçen Özbek seçildi.

Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine ise Bülent Değirmenci, Semih Özkılıçcı ve Niyazi Enes Yılmaz seçildi.

Toplantının devamında, Genel Kurul üyeleri derneğin geleceğine dönük dilek ve temennilerde bulundular.

Toplantı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.