Eğitim alanında; kreşleriyle okulöncesinden başlayıp, burs, yurt ve ev eşyası desteği ile üniversite öğrencilerine ve okul tadilatlarına kadar birçok konuda destek veren Çankaya Belediyesi...

Eğitim alanında; kreşleriyle okulöncesinden başlayıp, burs, yurt ve ev eşyası desteği ile üniversite öğrencilerine ve okul tadilatlarına kadar birçok konuda destek veren Çankaya Belediyesi, Ankara'da bir devlet lisesi tarafından düzenlenen ilk Model Birleşmiş Milletler (MUN) konferanslarından biri olma özelliği taşıyan Ankara Atatürk Lisesi, Model Birleşmiş Milletler Konferansı MUNAAL 2018’de öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Ankara Atatürk Lisesi Model Birleşmiş Milletler Topluluğu önderliğinde öğrencilerin yabancı dil yeteneklerini ve diplomatik becerilerini geliştirme amacıyla farklı ülkelerden 200 civarında katılımcıyla Ankara'da gerçekleşen organizasyonda öğrencilerin çeşitli taleplerini karşılayan Çankaya Belediyesi, eğitime sonsuz desteğini sürdürdü.

MUN NEDİR?

Dünya çapında ilk defa 1923 yılında Harvard Üniversitesi’nde düzenlenen Model Birleşmiş Milletler, geniş kapsamlı bir diploması simülasyonudur. Çeşitli ülkelerden lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen konferanslar boyunca katılımcılar Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve NATO gibi çeşitli organizasyonları simüle ederek geçmiş ve güncel dünya sorunlarını analiz ederek, efektif çözümler geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirir. Konferanslar sonucunda delegeler tarafından hazırlanan kararnameler ise Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde toplanır.

Ankara Atatürk Lisesi’nin düzenlediği, Model Birleşmiş Milletler Konferansı MUNAAL 2018 Konferansında özel olarak simüle edilen Tarihi Büyük Millet Meclisi Komitesinin ilk oturumu, Ulus 1. TBMM binasının meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Konferansa ODTÜ, Bilkent, TOBB ve Ankara Üniversitesi gibi saygın eğitim kurumlarından da yüksek katılım gösterdi.