Ankara Belediye Çalışanları Derneği (BEL-DER) "Bahara Merhaba" dedi

ASKİ ve belediye emekçilerinin bulunduğu kahvaltı, Vedat Dalokay Kokteyl Salonu’nda gerçekleşti.
“Emek olmadan hiçbir şey olmaz”
Kahvaltıda yaptığı konuşmada emeğin en yüce değer olduğunu her fırsatta vurguladığını belirten Yenimahalle Belediyesi Başkanı Yaşar, “Bizler emeğin en yüce değer olduğunu yıllarca savunduk, savunmaya da devam ediyoruz. Ancak ülkemizde bu konuda yaşanan pek çok sıkıntı var. Köyler boşalmış, üretim durmuş, hayvancılık bitmiş ve çiftçi ektiğinin karşılığını alamaz hale gelmiştir. Maalesef bugün ülkemizin acı durumu budur. Şunun farkında olalım; emek olmadan hiçbir şey yetişmez. Üreticinin de çalışanın da hakkı savunulmalıdır. İkisi de emeğinin karşılığını almalıdır. Biz bugün İslam ülkeleri içerisinde örnek bir ülkeysek kimse kusura bakmasın bu Mustafa Kemal Atatürk’ün sayesindedir” dedi.
“Adımlarımızı demokrasi, adalet ve özgürlükler için atacağız”
Ankara Belediye Çalışanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Alptekin ise “Biz bu kahvaltı ile önümüzdeki süreci sizlerle birlikte değerlendirmek istedik. Birlikte çalışalım istedik. Bundan sonra adımlarımızı yerel iktidar, demokrasi, adalet ve özgürlükler için atacağız” diye konuştu.
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