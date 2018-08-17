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Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti

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Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti
Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara ve yönetimi, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak’ın sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınması ve gelişmesinin esnaf, ziyaretçi ve halk arasındaki pozitif ve yapıcı diyalogla perçinlendiğini dile getirdi.

Ekonominin temel taşı esnafımız

Mamak’ın modern, sağlıklı ve yaşanabilir hale gelmesinde en önemli sac ayaklarından birinin ilçe esnafı olduğunu ifade eden Akgül, “İlçemizde esnaflık yapan her vatandaşımız istihdama ve ilçe ekonomisine katkı sunuyor. Güçlü Mamak’ın yolu güçlü ekonomiden geçiyor. Bizde bunun farkında olarak esnafımızın yanında yer alıyor, kendilerine destek oluyoruz. Berber dükkanları vatandaşın biraraya geldiği tıraş olurken sohbet ettiği, dertleştiği mekanlardır. Bundan dolayıdır ki berber esnafımızda vatandaşın nabzını iyi tutar” dedi.

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