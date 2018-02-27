Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, 25 ilçedeki talep ve beklentileri masaya yatırdı

“İmkanlarımızı birleştirerek vereceğimiz hizmet bereketli olur” sözleriyle ilçe belediye başkanlarına ve belediye meclis üyelerine işbirliği mesajı veren Başkan Tuna, tek tek ilçelerin sorunları ve ihtiyaçları hakkında görüşmeler yaptı.

GÜDÜL’DEN ÇANKAYA’YA KADAR İLÇE SORUNLARI ELE ALINDI

Başkan Tuna, Mamak, Keçiören, Altındağ, Çubuk, Pursaklar, Elmadağ, Şereflikoçhisar, Ayaş, Nallıhan, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Beypazarı, Haymana, Bala, Kazan, Kalecik, Çankaya, Yenimahalle, Polatlı, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Akyurt, Sincan’daki problemlerle ilgili belediye başkanları ve meclis üyeleriyle yüz yüze görüşmeler yaptı.

İLÇE BELEDİYELERİYLE ORTAK PROJELER

İlçelerdeki imar planları, kentsel dönüşüm, alt yapı ve su sorunları, asfalt ve ulaşım gibi birçok konudaki talep ve ihtiyaçlar ile ilgili heyetlerle istişarelerde bulunan Başkan Tuna, çözüme yönelik ortak projeler geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Başkan Mustafa Tuna, işbirliği ile yapılacak yatırımlar başta olmak üzere öncelikli hizmet alanlarında Ankaralıların memnuniyetini daha üst noktalara taşımayı hedeflediklerini vurguladı.