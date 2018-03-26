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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, ANKAPARK’ın biran önce bitirilerek, hazır hale getirilmesi talimatını verdi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, ANKAPARK’ın biran önce bitirilerek, hazır hale getirilmesi talimatını verdi
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA, 1 MİLYON 200 BİN METREKARELİK ALANDA İNŞAASI SONA YAKLAŞAN ANKAPARK’TA İNCELEMELERDE BULUNARAK, ÇALIŞMALARIN BİR AN ÖNCE BİTİRİLMESİNİ İSTEDİ.

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi üzerinde yapımı süren ve toplamda 1 milyon 200 bin metrekarelik alanı kapsayan ANKAPARK’ı gezerek, çalışmalara ilişkin bilgi alan ve oyuncakları tek tek inceleyen Başkan Tuna, parkın işletmeye hazır hale getirilmesini istedi.

Dünyanın en büyük temaparkı olma özelliğine sahip ANKAPARK’ı yanında yetkililerle birlikte karış karış gezerek, her oyun çadırının ve oyuncağın hangi aşamada olduğu ve ne zaman tamamlanacağı konusunda ayrıntılı bilgiler alan Başkan Tuna, yüzde 95’lere varan tamamlanma oranı bulunan temaparkın, kalan işlerinin de biran önce bitirilmesi talimatını verdi.

 

ANKAPARK HIZLA YÜKSELİYOR

Sadece Başkentlilerin değil, Türkiye’nin dört bir tarafından vatandaşların tamamlanmasını uzun zamandır merakla beklediği ve içeriğinde dev roller coasterlar, dönme dolap ve yüzlerce ayrı oyuncağı barındıran ANKAPARK’ta, ayrıca dünyanın en büyük 3 gösteri fıskiyesinden biri de bulunuyor.

Her biri ayrı ayrı özelliğe sahip dev oyun ve eğlence çadırları da bulunan ANKAPARK’ta, yüzlerce dinozorun bulunduğu “Dinozor Ormanı”, 400’ün üzerinde digital oyuncağın yer aldığı “Digital Oyun Çadırı”, karting pistleri, minikler için eğlence alanları ve her yaşa hitap eden daha pek çok ayrı alan yer alıyor.

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