Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Başkentli yüzlerce esnafa sürpriz ziyaret yaparak, bayramlarını kutladı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA, ULUS’TA FAALİYET GÖSTEREN ESNAF ODALARI İLE BÖLGE ESNAFINA SÜRPRİZ ZİYARET GERÇEKLEŞTİREREK, HEM KURBAN BAYRAMLARINI KUTLADI, HEM DE TALEP VE İSTEKLERİNİ DİNLEDİ.

Şoför esnafından antikacılara, halıcılardan restoran sahiplerine, ayakkabıcılardan çantacılara kadar Ulus’ta faaliyet gösteren esnafla bayramlaşan Başkan Tuna, talep ve istekleri dinledi, çözümleri konusunda çalışacaklarını söyledi.

ULAŞIMDAN ALT YAPIYA UZUN UZUN SOHBETLER

Ulus’ta birden bire karşılarında Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’yı gören esnaf şaşkınlığını gizlemezken, alışveriş yapan vatandaşlar da Başkan Tuna ile bol bol sohbet etti.

Ulaşımdan alt yapıya kadar esnaf ve vatandaşların dile getirdiği sorunlar üzerine uzun uzun sohbetler gerçekleştiren Başkan Tuna’ya, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Gökşin eşlik etti.

ESNAF ODALARINA ZİYARET

Ulus’ta esnaf ziyaretlerinin dışında esnaf odalarını da ziyaret eden Başkan Tuna’nın ilk durağı Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası oldu.

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hacıbekir Gani ile yönetim kurulu üyelerinin karşıladığı Başkan Tuna daha sonra yürüyerek Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası’nı da ziyaret etti. Burada da Oda Başkanı Ercan Soydaş ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet eden Başkan Tuna’nın son durağı Ankara Ayakkabıcılar ve Çantacılar Odası oldu. Oda Başkanı Durak Uygun ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Başkan Tuna, esnaf odalarının taleplerini tek tek dinleyip, çözümleri noktasında istişarelerde bulundu.

ULUS’TA GEZİLMEDİK SOKAK, CADDE BIRAKMADI

Ulus’u cadde cadde, sokak sokak gezerek bölge esnafıyla tek tek tokalaşan, bayramlaşan, çocuklarla fotoğraf çektiren hatta Başkent’i ziyarete gelen turistlerle de sohbet eden Başkan Tuna, gününün büyük bir bölümünü Ulus’ta geçirdi.

NALLIHAN FESTİVALİ’NE KATILDI

Başkan Tuna, Nallıhan’da bu yıl 6.’sı düzenlenen “Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür ve Sanat Festivali”ne de katıldı.

Festival kapsamında el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği stantları tek tek gezen Başkan Tuna, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ise Başkan Tuna’ya, festival hatırası olarak Nallıhan’ın meşhur Tiftik Keçisi tablosunu hediye etti.