Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna Başkent'te devam eden projeleri yerinde inceledi

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. BAŞKAN TUNA, ODTÜ TEKNOKENT KAVŞAĞI’NDA YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLEN KÖPRÜLÜ KAVŞAK YOL ÇALIŞMALARINI DENETLEDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, ODTÜ Teknokent Kavşağı’nda yapımı gerçekleştirilen köprü ve bağlantı yollarını gezerek, incelemelerde bulundu.

Başkent’te yapımı devam eden projeleri yerinde inceleyen Başkan Tuna, ODTÜ Teknokent şantiyesinin ardından Karşıyaka Mezarlığı’nı da ziyaret etti.

BAŞKAN TUNA BAŞKENT’İ KARIŞ KARIŞ DOLAŞIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi ’nin Başkent’in dört bir yanında gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Tuna’ya, Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Emirdoğan ve teknik personel eşlik etti.

Bilkent'te yapımı devam eden ve çok sayıda hastaneyi bünyesinde barındıracak olan Bilkent Şehir Hastanesi'ne rahat bir ulaşım sağlanması için Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı yol projesi kapsamında gerçekleştirilen Teknokent Kavşağı yapım çalışmalarını yerinde inceleyen ve şantiyede görevli işçilerle sohbet eden Başkan Tuna, inşaatın en kısa zamanda tamamlanması yönünde talimat verdi.

ŞEHİTLERE DUA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ’nın ziyaret ettiği ikinci durak ise Karşıyaka Mezarlığı oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Karşıyaka Mezarlığı’ndaki yeni defin alanlarını tek tek gezerek yetkililerden bilgi aldı.

15 Temmuz darbe girişimde şehit olanların defin edildiği şehitliği de ziyaret eden Başkan Tuna, burada bulunan şehit yakınlarına başsağlığı dileyerek, dua etti.

Her gittiği yerde Başkentlilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Tuna, vatandaşlarla sohbet ederken, fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmeyerek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.