Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Başkent’teki ilçe ziyaretleri kapsamında bu kez Sincanlılarla buluştu

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA, İLÇE İLÇE, MAHALLE MAHALLE KARIŞ KARIŞ ANKARA’YI GEZMEYE DEVAM EDİYOR.

Sincan Çimşit Mezarlığı ’ndaki Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen camii ve tesisleri gezen Başkan Tuna daha sonra geleneği bozmayıp ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

BAŞKAN TUNA’YA SİNCANLI SEVGİSİ

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Ak Parti İlçe Başkanı Soner Arslanargun’un eşlik ettiği Başkan Tuna, Çimşit Mezarlığı’ndaki yeni yapılan tesislerle birlikte eski idari binalarda incelemelerde bulundu.

Sincan Belediye Başkanlığı döneminde Sincanlıların sevgisini kazanan Başkan Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ilçeye yaptığı ziyarette vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı.

CENAZE TÖRENİNE KATILDI, SÜPRİZ NİKAH KIYDI

Çimşit Mezarlık alanını da ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, vefat eden vatandaşların cenaze namazına da katıldı.

Başkan Tuna, ilçe ziyaretinde bir de nikah kıydı. Sincan Evlendirme Müdürlüğü’nde nikah töreni için bekleyen Rabia ve Bilal isimli gençlere sürpriz yapan Başkan Tuna, çiftin nikahlarını kıydı.