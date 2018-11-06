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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, “bir yılın” değerlendirmesini yaptı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, “bir yılın” değerlendirmesini yaptı
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA, GÖREVE GELDİĞİ 6 KASIM 2017 İTİBAREN BU YANA GEÇEN BİR YILIN DEĞERLENDİRMESİNİ YAPTI.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, göreve başladığı 6 Kasım 2017 tarihinden bugüne kadar geçen “bir yılın” değerlendirmesini yaptı.

Alt ve üst yapı çalışmalarından yepyeni ulaşım projelerine, birçok kalemde gerçekleşen indirimlerden vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi doğrultusunda yürütülen çalışmalara kadar pek çok projeye imza atılan bir yılın özetini şu sözlerle ifade etti:

“Bu bir yılın değerlendirmesini en iyi vatandaşlarımız bilir. Vatandaşlarımız memnun olduysa, bizde mutlu oluruz. Vatandaşlarımızın kanaatleri üzerinde benim bir şey söylemem çok doğru olmaz.”

 

“BİZE DÜŞEN GÖREVİMİZİ HAKKIYLA YERİNE GETİRMEK”

“Ortak akıl” ilkesiyle vatandaşların taleplerini dinleyen, çözümleri için yeni projeler üretmeye özen gösterdiklerini vurgulayan Başkan Tuna, Başkentlilerden gelen olumlu geri dönüşlerin kendisi için son derece anlamlı olduğuna dikkat çekerek, düşüncelerini paylaştı:

“Bize düşen görevimizi hakkıyla yerine getirmek. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerine cevap vermek, bunları hızlı bir şekilde gerçekleştirmek. Bizim işimiz bu. Bu yaptıklarımızın değerlendirilmesi noktasında da vatandaşlarımız bir karar verecek. Onların vereceği karara da benim bir şey söylemem, saygısızlık olur.”

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