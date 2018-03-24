  • BIST 116.603
  • Altın 172,438
  • Dolar 3,9676
  • Euro 4,9052
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 12 °C

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA, İLÇE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA AKYURT’TAYDI

»
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA, İLÇE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA AKYURT’TAYDI
ESNAF VE VATANDAŞLARLA SOHBET EDEREK TALEPLERİ DİNLEYEN BAŞKAN TUNA’YA, AKYURT BELEDİYE BAŞKANI GÜLTEKİN AYANTAŞ VE AK PARTİ İLÇE BAŞKANI KADİR GÜRBÜZ EŞLİK ETTİ.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, haftalık ilçe ziyaretlerine Akyurt ile devam etti. Başkan Tuna’ya Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş ve Ak Parti İlçe Başkanı Kadir Gürbüz de eşlik etti.

 

ESNAF VE VATANDAŞ İLE SICAK SOHBET

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Tuna, tek tek dükkanları ziyaret etmeyi unutmadı. İlçeye yönelik talepleri dinleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı, ilçe sakinlerinin fotoğraf taleplerini geri çevirmedi.

 

BAŞKAN TUNA’YA FUAR ALANI TEŞEKKÜRÜ

Akyurt Belediye Başkanlığı’nı da ziyaret eden Başkan Tuna’ya Akyurtlular fuar alanının ilçede yapılması konusundaki desteğinden dolayı teşekkür ettiler.

Ziyarette Mart ayı sonunda ihalesi yapılacak fuar alanın ilçeye ciddi bir katkı sağlayacağını belirten Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, “Sizin destekleriniz sayesinde fuar alanı hem ilçemize yapılacak hem de çalışmalar çok hızlı bir şekilde ilerleyecek. Bunun için size özel teşekkürü bir borç biliyoruz” dedi.

 

ÖZEL TOPLU TAŞIM ARAÇLARI

 

İlçede faaliyet gösteren özel toplu taşım araçlarının (ÖTA) durumu da görüşmelerde gündeme geldi. Ayantaş, özel toplu taşım araçlarının sözleşmemelerinin 2019 yılında sona ereceğini ve araç sahiplerinin araçlarını 2019 yılında yenileyerek sözleşmelerinin devam etmesini istediklerini Başkan Tuna’ya iletti. Başkan Tuna da önceliklerinin vatandaş memnuniyeti olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Biz sıkıntı çıkarmak için değil, çözüm üretmek için buradayız. Oturulur, konuşulur vatandaşın memnun olacağı en iyi nokta bulunarak ona göre anlaşılır. Keyfimize göre şöyle olsun böyle olsun diyemeyiz. Bizim temel gayemiz vatandaşın memnuniyeti.

Başkan Ayantaş’ın gümüş işlemeli Türk Bayrağı tablosu hediye ettiği Başkan Tuna, Akyurt Kaymakamı Osman Altın’a da ziyaret gerçekleştirdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuk Kulübü'ne gelen 4-5 yaş grubundaki minikler, Kur’an-ı Kerim öğreniyor20 Mart 2018 Salı 12:37
  • ANKARA İTFAİYESİ PERSONELİ, “ASANSÖRDE KURTARMA TEKNİKLERİ” KONULU EĞİTİME KATILDI20 Mart 2018 Salı 10:12
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN BAŞLATTIĞI ARILI KOVAN VE ARCILIK MALZEMESİ DAĞITIMINA, BAŞKENTLİ ARICILAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ19 Mart 2018 Pazartesi 12:44
  • BELKO bu yıl kömür fiyatlarına zam yapmadı19 Mart 2018 Pazartesi 10:57
  • Başkan Tuna, “Ortaokullar Arası Resim Yarışması” ödül törenine katıldı17 Mart 2018 Cumartesi 13:02
  • “15 Temmuz Şehitleri Bulvarı” ve “Naim Süleymanoğlu Caddesi” isimleri Başkent’te cadde ve bulvarlara verildi17 Mart 2018 Cumartesi 12:48
  • ANKARA İTFAİYESİ İLERİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİNİ KAPSAYAN UYGULAMALI EĞİTİM ALDI16 Mart 2018 Cuma 11:01
  • BAŞKAN TUNA, AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI MAHALLE BAŞKANLARI TOPLANTISI’NA KATILDI16 Mart 2018 Cuma 10:21
  • Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi yeni kararlar aldı15 Mart 2018 Perşembe 10:07
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, sığınmacı kadın ve çocuklara yönelik UNHCR işbirliğinde başlattığı projeyi sürdürüyor14 Mart 2018 Çarşamba 11:39
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim