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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Kızılcahamam da esnafını ziyaret etti

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Kızılcahamam da esnafını ziyaret etti
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ.DR. MUSTAFA TUNA, KIZILCAHAMAM’DA ESNAFI ZİYARET EDEREK, TALEPLERİ DİNLEDİ.

Her hafta farklı ilçelere ziyaretler gerçekleştiren Başkan Tuna, Kızılcahamam’da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney ile AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar’ın eşlik ettiği Başkan Tuna, esnafın talep ve ihtiyaçlarını da dinledi.

 

ADAYLIK SOHBETİ

Kızılcahamam’da AK Parti İlçe Teşkilatını da ziyaret eden Tuna, partililerle de uzun uzun sohbet etti. Yaklaşan 2019 yerel seçimlerinin gündeme geldiği sohbet sırasında Başkan Tuna’ya, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacak mısınız?” sorusu da yöneltildi. Tuna bu soruya, “Ben şimdiye kadar hiç bir yere aday olmadım. Milletvekili olduğumda da Sincan Belediye Başkanı olduğumda da aday olmadım. Ben partim tarafından bana verilen görevi yaparım. Sayın Cumhurbaşkanımız beni afiş asmaya da gönderse koşa koşa giderim. Ne iş yaparsam yapayım Allah hayırlı işler yapmayı nasip etsin,  önemli olan bize verilen emaneti layıkıyla yerine getirmektir” yanıtını verdi.

Ak Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığının ardından Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney’i de ziyaret eden Başkan Tuna’ya, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız da eşlik etti. Kızılcahamam ilçesinin sorunlarına ilişkin ayrıntılı brifing alan Tuna’ya, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, sedef kakma el yapımı Esmaül Hüsna verdi..      

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