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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Mustafa Tuna’yı, Moğolistan Meclis Başkanı ve beraberindeki heyet ziyaret etti

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Mustafa Tuna’yı, Moğolistan Meclis Başkanı ve beraberindeki heyet ziyaret etti
MOĞOLİSTAN MECLİS BAŞKANI VE BERABERİNDEKİ HEYET, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ.DR. MUSTAFA TUNA’YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.

Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen ziyarette, Başkan Tuna,Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold Mıyegombo, Moğolistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sodnom Chinzorig, Moğolistan Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ayursaikhan Tumurbaatar ve milletvekillerinden oluşan kalabalık bir heyeti kabul etti.

 

"KARDEŞLİK DEMEK PAYLAŞMAK DEMEKTİR"

Konuk heyeti "İkinci evinize hoş geldiniz" sözleriyle karşılayan Başkan Tuna,"Tarihi bir geçmişi olan iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin daha da ilerlemesinde sizlerin de bu ziyaretleri etkili olacak, sizleri ağırlamaktan şahsım ve tüm Ankara halkı adına büyük bir mutluluk duyuyorum"dedi.

Moğolistan’ın Başkenti Ulan Bator ile Ankara arasında 2003 yılında imzalanan kardeş şehir anlaşmasıyla birlikte iki ülkenin arasındaki ilişkilerin ayrı bir boyuta taşındığını ifade eden Başkan Tuna, "Her iki ülkenin de gelişmesi, kalkınması ve refahı için birçok proje beraberce yürütülüyor. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi olarak talepleriniz doğrultusunda birlikte çalışmalar yürütebiliriz. Bizde ne varsa sizde de olmalı. Kardeşlik demek paylaşmak demek" ifadelerini kullandı.
 

ANKARA MODELİ

Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold Mıyegombo ise Büyükşehir Belediyesi’nin projelerini örnek almak istediklerinin altını çizerek, “Hava kirliliğini azaltan toplu taşımadan doğalgaz kullanımına, şehircilik alt yapısından sosyal projelere kadar deneyimlerinizi öğrenmek istiyoruz. Ayrıca sizlerden kentsel dönüşüm ve yeşil alanlar konusunda da tecrübe paylaşımı talep ediyoruz.Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden öğreneceğimiz çok şey var diye düşünüyorum” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'yı Ulan Bator'a davet eden Mıyegombo, misafirperverliği için de kendisine teşekkür etti.

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