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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Mesut Akgül; Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi'ni inceledi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Mesut Akgül; Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi'ni inceledi
Mamak’ta 7 milyon metrekare alan üzerinde 14 mahalleyi kapsayan Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi her yönüyle ele alındı.

Ankara  Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın başkanlığında düzenlenen toplantıya Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ün yanısıra Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Gökşin, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları Vedat Üçpınar, Ömer Faruk Erciyas, Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Aydın Demir ve ASKİ, Fen İşleri, Çevre Koruma, Kent Estetiği, Emlak İstimlak Özel Projeler Daire Başkanlığı yetkilileri katıldı. Doğru şehirleşme için kentsel dönüşümün fırsat olarak değerlendirildiği toplantıda, ortak akıl vurgusu yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “Göreve geldiğimiz günden bugüne Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi üzerinde hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Tuna ve Akgül toplantı sonrası Yenimamak Kentsel Dönüşüm Ofisine gelen vatandaşları bilgilendirdi.

 

Geçmişin tamiri yapılıyor

Toplantının ana gündem maddeleri yapılacak konutların ve ihale süreçlerinin hızlandırılması, rekreasyon alanı olarak belirlenen bölgelerde çalışmalara hız kazandırılması, atıl gecekondulardan bölgenin bir an evvel temizlenmesi oldu. Mamak’ın her yerinde büyük bir dönüşüm ve gelişim yaşandığına dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Dünya’nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ile geleceğin modern ve güvenli şehri inşa ediliyor. Bir nevi geçmişin tamiri yapılıyor. İlçemizde devam eden kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri ile fiziki dönüşümün yanı sıra mekansal ve sosyal değişimi de birlikte yürütüyoruz” dedi.

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