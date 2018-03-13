ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın daha önce duyurduğu ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havale ettiği, Büyükşehir otoparklarında 1 TL ücret tarifesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna başkanlığında toplanan meclis toplantısında ilk olarak, "Büyükşehir Belediyesi’ne ait otoparklarda 1 saate kadar ücretsiz, bir saatten sonra 24 saat 1 TL” uygulamasına ilişkin Başkanlık Yazısı oylamaya sunuldu.

ANKARALILARA OTOPARK MÜJDESİ

Başkent gezileri sırasında vatandaşların konuya ilişkin taleplerini değerlendiren ve çözümü için talimat veren Başkan Tuna’nın twitter hesabından da yaptığı açıklamayla duyurduğu ve Ankara’da otopark ücretlerine ilişkin yeni bir döneme imza atılan karar metninde şu ifadeler yer aldı:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü, ASKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait şirketler ile bunların iştiraklerine ait, Ankara mücavir alan sınırları içinde bulunan, çalıştırılan veya kiraya verilen yol boyu otoparklar, açık otoparklar, çok katlı otoparklar ve kapalı tüm otoparklarda trafik akışını rahatlatmak, vatandaşlarımızı otopark alışkanlığına sevk etmek için tüm otoparklarda ücret tarifesinin 1 saate kadar ücretsiz, 1 saatten sonra 24 saat 1 TL olarak uygulanacaktır…”

Kararın okunmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, Başkan Tuna’ya teşekkür ederek, “Böyle bir kararı aldığınız için teşekkür ediyor ve destekliyoruz” dedi.

HAFRİYAT SORUNUNA ÇÖZÜM

Başkanlık yazısıyla Meclis gündemine gelen diğer bir konu da Başkent’teki hafriyat gelirleriyle ilgili oldu. Göreve geldiği ilk günden bu yana Büyükşehir eliyle bu konuda bir çözüm getirileceğini açıklayan Başkan Tuna’nın sözlerinin ardından, hafriyatla ilgili önemli bir karara imza atıldı.

Meclis’te üyelerin oy birliğiyle, “Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki hafriyat toprağı ile inşaat yıkıntı ve atıkları depolama ve geri kazanım sahalarının işletme hakkının 10 yıl süreyle ANKET A.Ş.’ye verilmesi..." kabul edildi.

HAFRİYAT DÖKÜMÜ, TON BAŞINA 2 LİRA 50 KURUŞ

Hafriyat toprağı, inşaat yıkıntı ve atıkları ile geri kazanım sahaları ücret tarifesine ilişkin olarak da söz konusu Başkanlık yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Hafriyat toprağı ile inşaat yıkıntı ve atıkları depolama ve geri kazanım sahaları Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca belirlenen kriterlere uygun döküm yapmak isteyen gerçek ve/veya tüzel kişilerden hafriyat toprağı, inşaat yıkıntı ve atıkları için 2,50 TL/TON+KDV, diğer hallerde ise traktör başına 7,50 TL+KDV, pick-up ve kamyonet başına 15 TL+KDV…"

CHP ÇUBUK BİNASI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

CHP’nin Çubuk’taki ilçe binası imar planıyla ilgili olarak da Meclis’teki tüm parti grupları “evet” oyu verdi.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Meclis toplantısında, konuya ilişkin olarak parti gruplarının fikir ayrılığı yaşaması üzerine, söz konusu karar oy çokluğuyla reddedilmiş ve söz konusu imar planıyla ilgili olarak CHP grubu çeşitli eleştirilerde bulunmuştu.

Meclis Toplantısı’nda tüm parti grupları arasında uzlaşma sağlanarak, "Çubuk ilçesi 5009 ada 10 parsele ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu" oy birliğiyle kabul edildi.