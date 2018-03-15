Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi yeni kararlar aldı

KEÇİÖREN’DEKİ CUMHURİYET KULESİ’NE “TADİLEN ONAY”…BELTAŞ VE ANFA’YA İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN OTOPARKLARDAN ALINACAK ÜCRETLER BELİRLENDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi , Büyükşehir tarafından işletmeleri BELTAŞ A.Ş. (Belediye Trafik Hizmetleri Makine Otomotiv İnş. Müh. Doğalgaz İç ve Dış Tic. San. A.Ş.) ve ANFA’ya (Ankara Altınpark İşletmeleri LTD. ŞTİ.) devredilen otoparklardan alınacak ücretleri yeniden belirledi. Belediye Meclisi’nde ayrıca, Keçiören’deki Cumhuriyet Kulesi’nin çevresindeki parkın büyütülmesi ve AVM’nin kaldırılması da kararlaştırıldı.

Meclis Başkanvekili Ali ihsan Ölmez yönetiminde düzenlenen toplantıda; geçtiğimiz günlerde yine Meclis kararıyla alınan, “…Trafik akışını rahatlatmak, vatandaşları otopark alışkanlığına sevk etmek için otoparklarda ücret tarifesinin 1 saate kadar ücretsiz, 1 saatten 24 saate kadar da 1 TL olması”nın kararlaştırıldığı hatırlatılarak, ANFA ve BELTAŞ’tan, Büyükşehir tarafından alınacak ücretlerin yeniden belirlenmesi gerektiği kaydedildi.

Üyelerin oy birliğiyle karara bağlanan rapora göre, söz konusu iki ayrı şirket tarafından işletilen 23 ayrı otoparkta; 1 saate kadar ücretsiz, 1 saatten 24 saate kadar ise günlük araç başı KDV dahil 25 Kuruş ücret alınması uygun görüldü.

-CUMHURİYET KULESİ’NE “TADİLEN ONAY”

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın, kendisini ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a, “Halk ne istiyorsa o yapılsın” önerisinin ardından referandum düzenlenen ve bölge halkının yüzde 78’inin “yıkılmasın” dediği Cumhuriyet Kulesi’ne “tadilen onay” verildi. Buna göre: Kule’deki AVM Kaldırılacak, çevresindeki park büyütülecek, yapı yüksekliği kule hariç 8 kat olacak.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde söz konusu kuleyle ilgili görüşülen ve oy çokluğuyla karara bağlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu’nun sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi:

“…Yapılan değerlendirmede; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; yapı yoğunluğunun E=2’ye çekilmesi, parsel kuzeydoğusundaki parkın güneye doğru genişletilerek doğudaki parkların geçiş yoluna dek yaklaştırılarak büyütülmesi, formunun düzeltilmesi, mevcut güçsüzler yurdunun proje kapsamında fonksiyon olarak korunması, yapı yüksekliğinin Kule hariç 8 kat olarak belirlenmesi, AVM kullanımının kaldırılması, bu düzeltmelere göre plan notlarının tashihi suretiyle ‘tadilen onayı’ komisyonumuzca uygun görülmüştür…”

Toplantıda ayrıca; Başkent’te girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurularak girişimciliğin geliştirilesi amacıyla da Büyükşehir ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında işbirliği yapılması da oy birliğiyle karar altına alındı.

Meclis gündemine gelen söz konusu Başkanlık Yazısı’nda şu ifadeler yer aldı:

“…Girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmalarının sağlanması, kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyiminin kazandırılabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile KOSGEB arasında ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nin verilmesine ilişkin işbirliği yapılması…”