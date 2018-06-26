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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 19 NOKTADA ÜCRETSİZ Wİ-Fİ HİZMETİ VERECEK

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 19 NOKTADA ÜCRETSİZ Wİ-Fİ HİZMETİ VERECEK
“AKILLI KENT YÖNETİM SİSTEMİNİ” BAŞKENTLİLERLE BULUŞTURMAYI SÜRDÜREN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 19 NOKTADA ÜCRETSİZ Wİ-Fİ HİZMETİ VERECEK.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın talimatıyla harekete geçen Büyükşehir Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Başkentlilerin gönüllerince internet keyfi yaşayabilmesi için ücretsiz wi-fi uygulaması için düğmeye bastı.

 

Başkent’te toplam 19 noktada devreye sokulacak olan ücretsiz wi-fi hizmetine ilk olarak Güvenpark’ta geçildi. Belli başlı parklar ve meydanlar başta olmak üzere vatandaşların yoğun olduğu noktalarda internet kullanımını kolaylaştırmayı amaçlayan bu hizmet Başkentlileri sevindirdi.

 

BAŞKENT’E YAKIŞIR HİZMETLER

Başkentlilerin huzur, refah ve mutluluğu için ulaşımdan kentsel dönüşüme, kültür ve sosyal faaliyetlerden tarım ve hayvancılığa desteğe kadar birçok alanda hizmetlerine yenisini ekleyen Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tuna’nın talimatıyla ücretsiz wi-fi uygulamasını Ankara’nın kalbi Kızılay Güvenpark’ta başlattı.

 

Teknolojinin tüm imkanlarını Başkentlilerin hizmetine sunarak, sosyal belediyecilik anlayışı gereği bu hizmetleri artırmayı amaçladıklarını belirten Başkan Tuna, “Çağımızın en önemli iletişim platformu olan internet hizmetinden tüm Başkentlilerimizin faydalanmasını istedik. Gerek merkez gerekse ilçe gezilerim sırasında 7’den 70’e vatandaşlarımızın çoğunluğu bu hizmetin olmasını talep etti. Biz de GSM operatörlerimizle teknik konuları görüştük. Amacımız Başkent’e yakışır hizmetleri Ankaralılarla buluşturmak” dedi.

 

GÜVENLİK TESTLERİ YAPILIYOR

Güvenpark’ta başlayan uygulamanın diğer noktalarda da başlatılması için Büyükşehir Belediye ekipleri güvenlik testlerini yapmayı sürdürüyor.

 

Okulların kapanmasıyla tatilin tadını çıkaran ve vakitlerini parklarda geçiren Başkentli gençler ise Güvenpark’ta şifresiz şekilde sınırsız internet hizmeti almaktan son derece memnun.

 

Ücretsiz wi-fi hizmeti konusunda uyarı levhalarıyla vatandaşlar bilgilendirilirken, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ekiplerinin üzerinde çalıştığı uygulama kısa süre içinde Güvenpark’tan sonra şu noktalarda hizmete girecek:

 

·        Melike Hatun Cami çevresi

·        Ulus Atatürk Heykeli

·        Kızılay Metro Alt Geçitleri

·        Kızılay AVM önü

·        Gençlik Parkı

·        AŞTİ

·        50. Yıl Parkı

·        Abdi İpekçi Parkı

·        Demetevler Parkı

·        Tacettin Dergahı çevresi

·        Mogan Gölü

·        Altınpark

·        Kurtuluş Parkı

·        Hacı Bayram Camii

·        Harikalar Diyarı

·        Kuzey Yıldızı Merkez Camii ve Külliyesi

·        Ümitköy Metro İstasyonu Çıkışı- Ring Servisi Bekleme Alanı

·        Dikmen Vadisi

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