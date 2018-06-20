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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 23. DÖNEM ÇOCUK MECLİSİ ÜYELERİ, ERİMTAN ARKEOLOJİ VE SANAT MÜZESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 23. DÖNEM ÇOCUK MECLİSİ ÜYELERİ, ERİMTAN ARKEOLOJİ VE SANAT MÜZESİ’Nİ ZİYARET ETTİ
BAŞKENT’TEKİ UYGARLIKLAR HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER ÖĞRENEN MİNİKLER, MÜZE ATÖLYESİNDE DE KİLDEN TABLET YAPTILAR.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 23. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, “Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi”ni ziyaret etti.

Araştırma ve inceleme gezileriyle üyelerine farklı öğrenme ortamları sunan Çocuk Meclisi, bilgiyi eğlenceli yollarla gelecek nesillere aktarıyor. Çocuk Meclisi üyeleri son olarak Ankara Kalesi’nde bulunan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde Başkent tarihine adeta yolculuk yaptı. 

BAŞKENT’İN MEDENİYET TARİHÇESİ

Koleksiyoner Yüksel Erimtan'a ait koleksiyonun sergilendiği ve Başkent tarihine ışık tutan müzeyi gezen minikler; Hitit, Urartu, Roma ve Bizans dönemlerine ait birçok arkeolojik eser hakkında Arkeolog Ebru Ayten rehberliğinde önemli bilgiler öğrendiler.

Müzede yer alan arkeolojik eserleri dikkatle inceleyen Çocuk Meclisi üyeleri, tarihi eserleri yakından tanıma şansı da buldular.

 

MÜZE ATÖLYESİNDE KİLDEN TABLET YAPTILAR

Antik Roma Alfabesiyle de tanışan minikler, müzenin atölyesinde kilden tablet yaptılar ve tabletlerin üzerine bu alfabeyi kullanarak isimlerini yazdılar.

Sanat ve arkeoloji ile iç içe bir gün geçiren çocuklar, öğretici ve eğlenceli bir geziyi daha tamamlamış oldular.

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