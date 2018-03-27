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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ANKARA YOLLARINDA GÜVENLİ VE KONFORLU SÜRÜŞ KEYFİ İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ANKARA YOLLARINDA GÜVENLİ VE KONFORLU SÜRÜŞ KEYFİ İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent ulaşımının daha güvenli, konforlu ve rahat olmasını sağlayacak yol çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda pek çok ulaşım müjdesi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın talimatı ile sürücü memnuniyetini dikkate alınarak, Başkent yollarına ilave yeni işaret levhaları ve halk arasında “kedi gözü” olarak bilinen “CTP yol kenar dikmeleri”yerleştirecek.

 

ÖNCELİK GÜVENLİK        

Bir taraftan Başkent’i en ücra köşelerine kadar birbirine bağlayan yeni yollar açan, asfaltlara kavuşturan, yıprananları yenileyen, yol çizgilerinden levhalara kadar baştan sona süsleyen Büyükşehir Belediyesi, bu yollardaki güvenlik işaretlerini de bir bir tamamlamaya ve yenilemeye devam ediyor.

Başkent yollarını standartlara uygun hale getirmeye özen gösteren Büyükşehir Belediyesi, ilçe mahalle bağlantı yollarındaki trafik işaret levhalarını da yeniliyor. Yollarda sürücü ve yayaların can ve mal güvenliğini sağlamayı önceleyen Büyükşehir Belediyesi, kedi gözlerinin sayısını da artırma kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı yetkilileri, “Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından önem arz eden trafik işaret levhalarına 25 bin adet yenileriniekleme çalışmalarına başladık. Ayrıca kedi gözlerinden de 50 bin adet yenisi dikilecek” bilgisini verdiler.

        

AMAÇ TRAFİK KAZALARINI ÖNLEMEK

Gece ve gündüz rahatlıkla görülebilecek, ışığın doğru şekilde geri yansıtılmasını sağlayan aynı zamanda Karayolları Genel Müdürlüğü’nün teknik şartnamesinde yer alan standartlara uygun reflektif malzemeler kullanılarak imal edilen yeni işaret levhaları ve kedi gözleri, sürücülerin trafik kurallarına uyumunu da kolaylaştırıyor.

Özellikle gece görüşünün düşük olduğu noktalarda sürücüyü uyararak kaza oranlarının minimum seviyelere düşürülmesini sağlayan bu sistemlerin, Başkent yollarında da ihtiyaç duyulan bölgelere konulduğunu belirten yetkililer, çalışmaların yıl boyu süreceğini kaydettiler.

 

50 BİN ADET KEDİ GÖZÜ

Geçtiğimiz ay bin 500 yeni yön levhasını Başkent yollarına yerleştirmeye başlayan Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, şimdi de ihale aşaması tamamlanan 25 bin yeni işaret levhası dikim çalışmalarına başladı.

Trafik işaret levhalarıyla,merkez ilçeler ile diğer ilçelerin bağlantısını sağlayan tüm yolların yeterli güvenlik standartlarına ulaşması, yaya geçitlerinin uyarı levhaları ile donatılması, virajlı yolların daha güvenli hale getirilmesi, meskun mahal giriş ve çıkışlarının belirtilmesi, ana yol-tali yol ayrımlarının yapılması,hız sınırı uyarılarının tamamlanması ile her türlü trafik uyarılarının eksiksiz yapılması da sağlanmış olacak.

50 bin adet dikimi yapılacak olan kedi gözleri sayesindede düşük banketli yollarda yol hattının sağ ve sol sınırları daha belirgin hale getirilecek.

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