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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ARILI KOVAN DAĞITIMINDAN SONRA ARICILIK MALZEMESİ DAĞITIMINI DA TAMAMLADI

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ARILI KOVAN DAĞITIMINDAN SONRA ARICILIK MALZEMESİ DAĞITIMINI DA TAMAMLADI
ARICILIK MALZEME DESTEĞİ İÇİNDE ARI KÖRÜĞÜ, ARI OTU, ARI KIYAFETİ VE ELDİVEN YER ALIYOR.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın Başkent çiftçisine her türlü desteğin verilmesi yönündeki talimatıyla çiftçilere destek çalışmaları artarak devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te bal üretimini artırarak markalaştırmak amacıyla başlattığı arıcılık desteğinin ilk aşamasında arılı kovan dağıtımını geçtiğimiz ay tamamladı. Desteğin ikinci aşamasında ise arıcılık malzeme dağıtımını da gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, arıcılık malzemelerini de teslim etti.

Yaklaşık 2 bin arıcının arılı kovan desteğinden yararlanmasının ardından içinde arı körüğü, arı otu, arı kıyafeti ve eldivenden oluşan malzemeler arıcılara verildi.

İLÇE İLÇE DAĞITILDI

Başkent'teki çiftçilere desteklerini çeşitlendirerek sürdüreceklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, "Ankara genelinde yaklaşık 10 bin kovanı, 2 bin arıcıya dağıttık. Hemen ardından da arıcılıkla uğraşan üreticilerimize malzeme desteğinde bulunduk. Yaklaşık 2 bin çiftçimize 2 bin adet olmak üzere arıcılık malzemesi dağıtımını tamamladık. Malzeme desteğimiz; arı körüğü, arı otu, arı maskesi ve kıyafetleri ile eldivenlerden oluşuyor.”dedi.

ÇİFTÇİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya ve Büyükşehir Belediyesi’ne arıcılara verdiği destekten dolayı teşekkür eden üreticiler, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Ali Öztürk (57 yaşında): “Yaklaşık 10 yıldır arıcılık yapıyorum. Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi’nin birçok desteğinden yararlandım. Ceviz, armut ve elma fidanı desteği de aldım. Şimdi de arıcılık desteği alıyorum. 5 kovan, 6 arılı çıta ve arıcılık malzemesi desteğinden yararlanmamda büyük katkısı olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok memnunum.”

-Muhittin Uyanık (68 yaşında): “Emekli olduktan sonra arıcılıkla uğraşmaya başladım. 15 yıldır da arıcılık yapıyorum. Büyükşehir Belediyesi bize hem arılı kovan hem de malzeme desteğinde bulundu. Üretimimizi artıracak bu destek için minnettarız.”

-İsa Arıkan (69 yaşında): “Büyükşehir Belediyesi’nin arıcılara verdiği desteği duyunca arıcılık yapmaya karar verdim. Çok güzel ve doğru bir uygulama. Böylece benim gibi arıcılığa ilgi duyanların sayısı daha da artacaktır. Üretmek ve bunu destek alarak yapmak en güzel duygulardan biri…”

Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yıl arılı kovandan sonra malzeme dağıtımını; Ayaş, Beypazarı, Nallıhan, Güdül, Haymana, Şereflikoçhisar, Bala, Polatlı, Evren, Elmadağ, Akyurt, Pursaklar, Kızılcahamam, Kalecik, Çubuk, Çamlıdere, Kahramankazan, Sincan ve Gölbaşı ilçelerinde gerçekleştirdi.

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