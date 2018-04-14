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Ankara Büyükşehir Belediyesi, asfalt dökümü ve yol açımında Türkiye rekorlarına imza atıyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, asfalt dökümü ve yol açımında Türkiye rekorlarına imza atıyor
ASFALT DÖKÜMÜ VE YOL AÇIMINDA TÜRKİYE REKORLARINA İMZA ATAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN RAPORLARINA GÖRE, BAŞKENT’İN EN UZUN BULVARI 54,5 KİLOMETRE İLE HAYMANA BULVARI OLDU

Asfalt dökümü ve yol açımında Türkiye rekorlarına imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, son dönemde hayata geçirdiği projeler, alt yapı çalışmaları ve sorumluluğunda bulunan yolların uzunluğuyla da dikkat çekiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yol açımından asfaltına, bakımından yerleştirilen levhalarına kadar A’dan Z’ye Başkent’e kazandırdığı yolların en uzunu, 54,5 kilometre ile Haymana Bulvarı olarak açıklandı.

 

EN UZUN CADDE NERDE? EN UZUN SOKAK HANGİ SEMTTE?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü’nün yol uzunluklarına ilişkin verilerine göre; Başkent’in en uzun caddesi 11,7 kilometre ile Doğukent Caddesi olurken, en uzun sokağı da Yenimahalle’de bulunan 1984. Sokak olarak kaydedildi.

Sorumluluk alanı il sınırlarına kadar genişleyen ve elindeki tüm hizmetleri en ücra noktalara kadar götürmek için büyük çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, Ankara’nın dört bir tarafını asfalt ağlarla örmek için de yeni rekorlara imza atıyor. Yol bakımı dahil asfalt yenileme çalışmalarını da sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da korkuluklardan levhalara kadar bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

 

EN UZUN BULVAR HAYMANA’DA

Büyükşehir Belediyesi’nin Kuzey-Güney, Doğu-Batı akslarında açtığı yollar içinde en uzun bulvar, Gölbaşı Ankara Caddesi’nden Haymana Bünyamin Adacı Caddesi’ne kadar uzanan 54,5 kilometre ile Haymana Bulvarı.

Haymana Bulvarı’nı, Mevlana Bulvarı’ndan Kahramankazan ilçesi çıkışına kadar uzayan 49,4 kilometreyle Fatih Sultan Mehmet Bulvarı izliyor. Başkent’in üçüncü en uzun bulvarı ise Mamak Turgut Özal Bulvarı’ndan Elmadağ Çaykur Kavşağı’na kadar devam eden 33 kilometre ile 19 Mayıs Bulvarı.

 

CADDELERDE DOĞUKENT BİRİNCİ

Büyükşehir’in yollardaki “en”lerinde caddelerde de Doğukent Caddesi birinci sırada yer alıyor.

Turan Güneş Bulvarı’ndan Mamak 19 Mayıs Bulvarı’na kadar devam eden 11,7 kilometrelik cadde, Ankara’nın en uzun caddesi olarak kayıtlara geçerken, ikinci en uzun cadde Yenimahalle’deki 9,3 kilometreyle İvedik Caddesi, üçüncü en uzun cadde de 8,1 kilometreyle Ankara Caddesi oldu.

 

YENİMAHALLE’DE 3 KİLOMETRELİK EN UZUN SOKAK

Verilere göre; Başkent’in en uzun sokağı ise Yenimahalle Kardelen ve İlkyerleşim Mahalleri’nden geçen 2803 metrelik 1984. Sokak. Bu sokağı Çankaya’daki Başçavuş Sokağı ile Yenimahalle’deki 1782. Sokak izliyor.

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