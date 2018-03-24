ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, BAŞKENTLİ ÇOCUKLARI SU TASARRUFUNUN ÖNEMİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla minik öğrencilere suyun önemini vurgulayan bir etkinlik düzenledi.

ASKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve üç gün süren programa 25 ilçedeki 26 okuldan bin 500 öğrenci katıldı.

SU TASARRUFU EĞİTİMİ

Başkentli öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, TRT Çocuk tarafından hazırlanan ve su tasarrufuna dikkat çekilen eğitici çizgi film gösterildi.

Başkent Tiyatrosu'ndan Hacivat-Karagöz karakterlerinin canlandırdığı “Su Tasarrufu” konulu oyunla minikler suyun önemini eğlenerek öğrendi.

GELECEĞİN SU KAHRAMANLARI

Dünya Su Günü nedeniyle programda konuşma yapan ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, “Ağaç yaşken eğilir atasözünden yola çıkarak, çocuklarımıza su tasarrufunun eğitimini vermeyi ve gelecek nesillerin su israfını önlemeyi amaçlıyoruz” dedi.

Dünya genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle su israfının gelecek kuşaklara öğretilmesi konusunda projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, etkinliğe katılan öğrencilere “Su Kahramanları” adıyla sertifika verdi.

SU İSRAFINA SON

Su israfından nasıl kaçınılması gerektiği konusunu eğlenerek öğrenen çocuklara ayrıca “Barajdan Musluğa Suyun Hikayesi” adlı kitapla birlikte çocuk ajandası ve çeşitli kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çanta hediye edildi.