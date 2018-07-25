Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, “Muhtarlar Buluşması” programını tamamladı

ASKİ GENEL MÜDÜRÜ PROF. DR. CUMALİ KINACI, 25 İLÇEYİ KAPSAYAN “MUHTARLAR BULUŞMA” TOPLANTILARININ SONUNCUSUNU MAMAKLI MUHTARLARLA BİRARAYA GELEREK TAMAMLADI.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, “ortak akıl” vurgusuyla başlatılan “Muhtarlar Buluşması” toplantıları kapsamında 25 ilçede yaklaşık bin 400 muhtarla bir araya geldi.

Kınacı, tüm ilçeleri tek tek gezerek düzenlenen “Muhtarla Buluşma” toplantılarının sonuncusunu Mamak İlçesi muhtarlarıyla tamamladıklarını söyledi. Toplantıların büyük bir çoğunluğuna ilçe belediye başkanı ile kaymakamlarında katıldığını ifade eden Genel Müdür Kınacı, ASKİ bölge temsilcileri ile ilgili bürokratların da hazır bulunduğu toplantıların her iki taraf içinde oldukça verimli geçtiğini kaydetti.

“İHTİYAÇLARI BİRLİKTE BELİRLİYORUZ”

ASKİ Genel Müdürü olarak göreve başladığında “Suyu Ankaralılarla birlikte yöneteceğiz” diye söz verdiğini hatırlatan Kınacı, “Bu kapsamda 25 İlçenin tamamında halka en yakın olan muhtarlarla bir araya gelmeye başladık. Her ilçede ayrı ayrı ortak toplantılar yaptık.

Ankaramızda bin 439 mahalle bulunuyor. Bu mahallelerin de yaklaşık bin 400 muhtarıyla bir araya gelerek Birebir görüşmeler gerçekleştirdik. Bazı büyük ilçelerde tüm muhtarların görüşlerini alabilmek için birden fazla toplantı yaptık. Bizzat problemleri kendilerinden dinledik. Çözüm önerilerini de alarak, karşılıklı olarak görüşlerimizi de paylaştık ve aldığımız notları da birleştirerek planlar oluşturmaya başladık” dedi.

“ALT YAPI BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALINACAK”

Muhtarlarla gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde oldukça önemli çıktılar elde ettiklerini ifade eden Kınacı, Alt yapının birçok bölgede yenilenmesi gerektiğini, alt yapıyı yenilerken palyatif yani pansuman çözümlerle değil, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapısını bir bütün olarak ele alıp entegre bir şekilde çözüme kavuşturacaklarına vurgu yaptı.

“MERKEZ VE ÇEVRE İLÇELERDE FARKLI TALEPLERİ”

Toplantılarda; atık sudan içme suyuna, altyapıdan aboneliklere kadar vatandaşların tüm sorun, talep ve çözüm önerilerinin görüşüldüğünü kaydeden Kınacı, merkez ve çevre ilçelerde farklı sorun ve isteklerle karşılaştıklarını ifade etti.

Merkez ilçelerde alt yapının eksikliği, çevre ilçelerde ise yaz aylarında suyun yetersizliğinin en çok şikayet edilen konuların başında yer aldığını belirten Kınacı şunları söyledi:

“Merkezdeki sorunların iki nedenden kaynaklandığını tespit ettik. Şöyle ki; yeni kurulan mahallerde yeterli alt yapı yok. Eski mahallelerde ise 50-60’lı yıllara dayanan alt yapı sistemi var. Bu mahalleler inşa edilirken, 2-3 katlı evler vardı. Şimdi ise 10-12 katlı veya daha yüksek katlı binalar var. Yani nüfus yoğunluğu da 4-5 kat artmış durumda. Haliyle hem alt yapı eskidiği için hem de artan nüfustan dolayı kapasitesi yetersiz kalarak, bugünkü nüfusa hizmet edemiyor.”

“ÇEVRE İLÇELERDE YAZ AYLARINDA SU SIKINTISI”

Metropol alan dışındaki 16 ilçe muhtarlarından yaz aylarında su sıkıntısı yaşadıklarına dair şikayet aldıklarını vurgulayan Kınacı, bunun ise yaz aylarında memleketlerine gelen vatandaşların bahçelerini sulamaları sonucunda mevcut suyun ihtiyacı karşılayamaz duruma gelmesinden kaynaklandığına dikkat çekti.

“MUHTARLARLA WHATSAPP HATTI”

ASKİ İlçe Müdürlükleri ile muhtarlar arasında kurulan whatsapp hattıyla acil çözümlenmesi gereken sorunlara anında müdahale edildiğini kaydeden Genel Müdür Kınacı, “Muhtarlarımızla kurduğumuz whatsapp hattıyla sürekli iletişim halindeyiz. Su kesintisi, koku, arıza, kanalizasyon gibi muhtarlardan bize gelen bildirimleri değerlendirmeye alarak, soruna anında müdahale ederek çözüme kavuşturuyoruz” diye konuştu.

“ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞLARIN İHTİYACIDIR”

Muhtarlar toplantısının vatandaş ve ASKİ açısından da oldukça faydalı olduğuna değinen Kınacı, “ Problemi birebir yerinde görüyorsunuz. Vatandaşların önceliklerini yerinde görmek ve tespit etmek mümkün oluyor. Vatandaşın ihtiyacı ona göre belirliyoruz ve önceliklerimizi de bu doğrultuda belirleyip yatırımların o yönde geliştiriyoruz. Aksi taktirde tek merkezden geliştirilen projelerle vatandaşın ihtiyaçları örtüşmeyebiliyor. Biz bu toplantılarla bunun önüne geçmiş olduk” diye konuştu.