Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, tarafından açılan tiyatro kursunu tamamlayan amatör oyuncular mezuniyet sevinci yaşadı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKENT TİYATROLARI TARAFINDAN AÇILAN TİYATRO KURSU’NU BAŞARIYLA TAMAMLAYAN 35 AMATÖR OYUNCU SERTİFİKASINI ALDI.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları ’nın 2017-2018 sezonunda açtığı tiyatro kursunu başarıyla bitiren 18 yaş üzeri 35 amatör oyuncu adayı sertifikalarını aldı.

ÇOK YÖNLÜ TİYATRO KURSU

Gençlik Parkı Tiyatro Salonu ’nda düzenlenen sertifika töreni öncesinde kendi yazıp yönettikleri üç ayrı oyunu sergileyen amatör oyuncular, sahnedeki başarılı performanslarıyla da tiyatro severlerden tam not aldı.

Toplamda 72 saat süren tiyatro kurslarından mezun olan oyunculara; Tiyatro Tarihi, Türk Tiyatrosu, Diksiyon, Sahne Ritmi, Pandomim ve Doğaçlama konularında eğitim verildi.

BİN 500’ÜN ÜZERİNDE AMATÖR OYUNCU MEZUN

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Tahir İkiler, 2017-2018 tiyatro sezonunda Başkentliler’in karşısına yeni oyunlarla çıktıklarını ve açtıkları oyunculuk kurslarıyla da yeni yetenekleri sanat dünyasına kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Başkent Tiyatroları ’nın kurulduğu ilk günden itibaren açtığı kurslarla kendi bünyesinde oyuncu kadrosunu oluşturduğuna dikkati çeken İkiler, 23 yıldır sahne diyen Başkent Tiyatroları’nda bugüne kadar bin 500’ün üzerinde amatör oyuncunun eğitim aldığını ifade etti.

“USTA ÇIRAK İLİŞKİSİNİ GELECEK NESİLLERE AKTARIYORUZ”

Kukla, Hacivat-Karagöz, Orta Oyunu gibi geleneksel sahne sanatları ile birlikte yerli-yabancı birçok özel eserin sahnelendiği Başkent Tiyatroları’nda tiyatro kültürünü Ankaralılara ve yeni nesillere sevdirmeyi amaçladıklarını anlatan İkiler, şöyle konuştu:

“Tiyatroya gönül veren 6-15 yaş ile 18 yaş üzeri amatörlere profesyonel oyuncularımız tarafından eğitim veriliyor. Bu eğitimlerden mezun olan kursiyerler, hem Başkent Tiyatroları’nda oyuncu olabiliyor hem de Başkent’te tiyatro kültürünü usta çırak ilişkisiyle gelecek nesillere aktarıyor.”