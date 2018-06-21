Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği bir sezonu daha geride bıraktı

2017-2018 TİYATRO SEZONUNU 4 YETİŞKİN, 2 DE ÇOCUK OYUNU İLE KAPATAN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKENT TİYATROLARINI, YAKLAŞIK 100 BİN BAŞKENTLİ İZLEDİ.

Yıl boyunca kapalı gişe sahnelenen oyunlar, 100 bine yakın Başkentli tarafından izlenerek, rekor bir sayıya ulaştı.

Başkent Tiyatrosu geleneksel ve modern tiyatro örneklerini sahneleyerek, birbirinden renkli oyunlarla Başkentlilerin karşısına çıktı.

TİYATRO SALONU DOLDU TAŞTI

Ekim ayının ilk haftası perdelerini açarak "Kim Demiş Karanlık", "Bize Gelen Bizdendir","Vatan İçin", "Tiryakigillerdeyiz", "Kitap Kurdu", "Eyvah Kümeste Tilki Var" adlı oyunları Ankaralı tiyatro severlerle buluşturan Başkent Tiyatrosu’nu sezon boyunca yaklaşık 100 bin Başkentli izledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Başkent Tiyatroları, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak gerçekleştirilen protokolle, Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri ile Anadolu Liseleri’nde öğrenim gören 20 bine yakın öğrenciyi de sergilenen oyunlarla buluşturdu.

BAŞKENT TİYATROSUNA SAHİP ÇIKIYOR

Başkent Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Tahir İkiler, bütün oyunlarını kapalı gişe oynadıklarını belirterek, Başkentlilerin tiyatroya gösterdiği ilgiye dikkat çekti.

Tiyatro sezonu boyunca 4’ü yetişkin, 2’si de çocuk oyunu olmak üzere toplam 6 oyunla sanatseverlerin karşısına çıktıklarını söyleyen İkiler, "24 yıl önce Büyükşehir Belediyesi bünyesinde perdelerini açan Başkent Tiyatroları, 2017-2018 tiyatro sezonunu rekor izleyiciyle kapatarak bir ilke daha imza attı" dedi.