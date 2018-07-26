Ankara Büyükşehir Belediyesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde terör etkisine maruz kalarak travma yaşayan öğrencileri Başkent'te ağırlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın terör mağduru çocuklara yönelik düzenlediği "Yazımda Kardeşlik Var" projesine destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'e gelen yaklaşık 300 öğrenciyi misafir ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen geziyle 15 Temmuz'da şanlı bir direnişe sahne olan Başkent'i karış karış gezen çocuklar, köklü tarihi ve zengin kültürüyle Ankara'yı tanıma imkanı buldu.

“Yazımda Kardeşlik Var” projesi kapsamında Büyükşehir tarafından gerçekleştirilen geziler kapsamında; Anıtkabir, Külliye, MTA Tabiat Tarihi Müzesi, 11. Hava Ulaştırma Müzesi, Hacı Bayram Veli Camii ve Başkent'in rekreasyon alanlarını gezen çocuklar bol bol hatıra fotoğrafı çekerek güzel anılar biriktirdi.

Yaz Kampı kapsamında bir ay boyunca Türkiye Diyanet Vakfı'nın Ankara'daki yurtlarında kalacak olan çocuklar, Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal projelerinden biri olan aile yaşam merkezlerindeki havuz, spor ve oyun alanlarında hoşça vakit geçirme fırsatı yakalıyorlar.

Diyarbakır, Hakkari, Mardin ve Şırnak'tan gelen terör mağduru çocuklar, Büyükşehir Belediyesi'nin Altınpark ANFA Salonu'nda düzenlediği yemek programıyla Büyükşehir ve Diyanet İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri ile bir araya geldi.

Programa; Diyanet İşleri Genel Müdürlüğü Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Kurtoğlu, Ankara İl Müftüsü Vekili Fazlı Mutlu, ANFA Genel Müdürü Orhan Kaya, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı İhsan Yılmaz katıldı.

EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ KARDEŞLİĞİMİZ"

Programda konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, Başkan Tuna'nın selamını getirdiğini ifade ederek, "Ankara, Türkiyemizin Kalbi. Burası sizin de Başkentiniz. Sevgili genç kardeşlerim Ankara'ya hoşgeldiniz" diyen Balcı, "En büyük gücümüz kardeşliğimiz, Rabbim birlik ve beraberliğimizi kardeşliğimizi daim eylesin inşallah" dedi.

Diyanet İşleri Genel Müdürlüğü Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak da çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, "Bu topraklar üzerinde bize operasyon yapmaya çalışan düşman güçlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz" Sizler milletimizin inşallah gelecek köprülerini inşa eden gönül doktorları, manevi mimarları olacaksınız" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yemeğin ardından çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Yaşları 13-15 arasında değişen terörün izlerini ruhunda taşıyan yaklaşık 300 çocuk, ANFA'da gerçekleşen programının ardından Ankara'nın en büyük rekreasyon alanı olan Altınpark'ta eğlenceli bir gün geçirdi. Parkı trenle gezme fırsatı bulan çocuklar daha sonra Feza Gürsey Bilim Merkezi'nde giderek farklı bir deneyim yaşadılar.