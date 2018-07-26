  • BIST 95.458
  • Altın 190,321
  • Dolar 4,8198
  • Euro 5,6524
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 28 °C

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'e gelen yaklaşık 300 öğrenciyi misafir ediyor

»
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'e gelen yaklaşık 300 öğrenciyi misafir ediyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde terör etkisine maruz kalarak travma yaşayan öğrencileri Başkent'te ağırlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın terör mağduru çocuklara yönelik düzenlediği "Yazımda Kardeşlik Var" projesine destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'e gelen yaklaşık 300 öğrenciyi misafir ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen geziyle 15 Temmuz'da şanlı bir direnişe sahne olan Başkent'i  karış karış gezen çocuklar, köklü tarihi ve zengin kültürüyle Ankara'yı tanıma imkanı buldu.

“Yazımda Kardeşlik Var” projesi kapsamında Büyükşehir tarafından gerçekleştirilen geziler kapsamında; Anıtkabir, Külliye, MTA Tabiat Tarihi Müzesi, 11. Hava Ulaştırma Müzesi, Hacı Bayram Veli Camii ve Başkent'in rekreasyon alanlarını gezen çocuklar bol bol hatıra fotoğrafı çekerek güzel anılar biriktirdi.

Yaz Kampı kapsamında bir ay boyunca Türkiye Diyanet Vakfı'nın Ankara'daki yurtlarında kalacak olan çocuklar, Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal projelerinden biri olan aile yaşam merkezlerindeki havuz, spor ve oyun alanlarında hoşça vakit geçirme fırsatı yakalıyorlar.

Diyarbakır, Hakkari, Mardin ve Şırnak'tan gelen terör mağduru çocuklar,  Büyükşehir Belediyesi'nin Altınpark ANFA Salonu'nda düzenlediği yemek programıyla Büyükşehir ve Diyanet İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri ile bir araya geldi.

Programa; Diyanet İşleri Genel Müdürlüğü Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Kurtoğlu, Ankara İl Müftüsü Vekili Fazlı Mutlu, ANFA Genel Müdürü Orhan Kaya, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı İhsan Yılmaz katıldı.

        

EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ KARDEŞLİĞİMİZ"

Programda konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı,  Başkan Tuna'nın selamını getirdiğini ifade ederek, "Ankara, Türkiyemizin Kalbi. Burası sizin de Başkentiniz. Sevgili genç kardeşlerim Ankara'ya hoşgeldiniz" diyen Balcı, "En büyük gücümüz kardeşliğimiz,  Rabbim birlik ve beraberliğimizi kardeşliğimizi daim eylesin inşallah" dedi.

Diyanet İşleri Genel Müdürlüğü Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak da çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, "Bu topraklar üzerinde bize operasyon yapmaya çalışan düşman güçlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz" Sizler milletimizin inşallah gelecek köprülerini inşa eden gönül doktorları, manevi mimarları olacaksınız" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yemeğin ardından çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Yaşları 13-15 arasında değişen terörün izlerini ruhunda taşıyan yaklaşık 300 çocuk, ANFA'da gerçekleşen programının ardından Ankara'nın en büyük rekreasyon alanı olan Altınpark'ta eğlenceli bir gün geçirdi. Parkı trenle gezme fırsatı bulan çocuklar daha sonra Feza Gürsey Bilim Merkezi'nde giderek farklı bir deneyim yaşadılar.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri, Başkent’te ürettikleri "Güneş Arabası" görücüye çıktı21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:25
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKENT’E GELEN YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİ ANKARA KALESİ’NDE MEHTER TAKIMI İLE KARŞILIYOR20 Temmuz 2018 Cuma 10:57
  • Başkent'in dört bir yanında bulunan parklara güvenlik kamerası yerleştiriliyor20 Temmuz 2018 Cuma 10:47
  • Başkent Ankara, “Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı19 Temmuz 2018 Perşembe 10:25
  • BAŞKENT PARKLARI 24 SAAT KAMERA SİSTEMİ İLE İZLEYECEK18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:38
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Sünnet Şöleni” için bu yıl 2018 çocuğu sünnet ettiriyor17 Temmuz 2018 Salı 11:42
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDANI’NDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ “15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ BULUŞMASI”, TÜM BAŞKENTLİLERİ BİRARAYA GETİRDİ16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:32
  • Turna Balığı Yakalama Yarışması ve Şenliği14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:54
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALK EKMEK FABRİKASI, SÖZLEŞMESİ BİTEN EKMEK BÜFELERİNİ KURA YÖNTEMİYLE YENİ SAHİPLERİNE TESLİM ETTİ14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:44
  • 10 YILI TAMAMLAMIŞ KARTLI SAYAÇ ABONELERİNDEN MEKANİK SAYAÇ BEDELİ ALINMAYACAK ANCAK GÜVENCE BEDELİ ALINACAK13 Temmuz 2018 Cuma 15:25
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim