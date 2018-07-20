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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKENT’E GELEN YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİ ANKARA KALESİ’NDE MEHTER TAKIMI İLE KARŞILIYOR

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKENT’E GELEN YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİ ANKARA KALESİ’NDE MEHTER TAKIMI İLE KARŞILIYOR
Başkent’e gelen yerli ve yabancı turistler Ankara Kalesi’nde bir sürprizle karşılaşıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Ankara Kalesi’nde verdiği konserlerle, Türk kültürünü tüm dünyaya tanıtıyor.

Hititlerden Romalılara, Bizanslılardan Selçuklulara, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Ankara Kalesi, son günlerde Mehter Takımı’nın marşlarıyla yankılanıyor.

 

KALE’DE TARİH KOKAN MÜZİK 

Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Ankara Kalesi Meydanı’nda her hafta Cumartesi günleri konser veren Mehter Takımı, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı olmaya başladı.

Fotoğraf makinaları ve cep telefonlarıyla Mehter Takımı’nın konserini ilgiyle izleyen ve kaydeden yerli ve yabancı turistler, Büyükşehir Belediyesi’nin bu uygulamasından memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

Ankara Kalesi, Türk Medeniyet tarihini ve müziğini yaşatan Mehter Takımı’nın da katkısıyla, Türk kültürünün ve özellikle de Başkentin tanıtılmasına ev sahipliği yapıyor.

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