ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKENT’İ SON TEKNOLOJİYE SAHİP ÖZEL BİR ARAÇLA YIKAYARAK DEZENFEKTE EDİYOR

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKENT’İN BULVAR, CADDE, MEYDAN VE TARİHİ BÖLGELERİNİ KİMSAYAL MADDE KULLANMADAN SON TEKNOLOJİYE SAHİP ÖZEL BİR ARAÇLA YIKAYARAK DEZENFEKTE EDİYOR.

Ankara Büyükşehir Belediyesi , Başkent’in cadde, bulvar, meydan ve tarihi bölgelerini yıkayıp pırıl pırıl yaparken, hijyeni de ön planda tutarak, son teknolojiye sahip araçlarla dezenfekte ediyor.

Hiçbir kimyasal malzeme kullanmadan, kendi bünyesinde ozon gazı oluşturabilen özel bir makineyle hem sıcak hem soğuk sulu yıkama işlemi yapabilen “Ozon katkılı sıcak sulu, yüksek basınçlı yıkama makinesi” ile Başkent’i adeta ev titizliğinde temizliğe kavuşturuyor.

HALK SAĞLIĞI ÖNCELİK

Ankara’da gece gündüz süren temizlik çalışmaları kapsamında halk sağlığını tehdit etmeyen temizlik anlayışını benimsediklerini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Ali Osman Kesikbaş, “Toplum ve halk sağlığının korunması amacıyla, kendi bünyesinde ozon gazı oluşturabilen özel bir yıkama makinesi kullanıyoruz. Bu makine ile hem yüksek basınçta sıcak-soğuk sulu yıkama işlemi, hem yazı silme işlemi, hem de ozon ile dezenfekte işlemlerini bir arada gerçekleştirebiliyoruz” dedi.

KİMYASAL MADDE KULLANILMIYOR

Molekül parçalama özelliği sayesinde kent içerisinde görüntü kirliliği oluşturan yazıların da hiçbir kimyasal malzeme kullanmadan temizlenmesinin sağlandığı da kaydeden Kesikbaş, şu bilgileri verdi:

“Yıkama makinesinin en önemliği özelliği dezenfeksiyon işlemi için herhangi bir kimyasala ihtiyaç duymaması. Bir jeneratör vasıtasıyla suyun elektrolizi gerçekleştirilerek, ozon üretiliyor. Yani sadece su kullanılarak dezenfekte işlemini gerçekleştirebiliyoruz.”

Yazı silme işlemlerinin yanı sıra çöp biriktirme alanları ile çöp araçlarındaki ağır kir ve yağ birikintileri de bu araçla hiçbir kimyasal madde kullanılmadan temizleniyor.