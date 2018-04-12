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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKENT’TEKİ APARTMAN VE BİNALARA BUNDAN SONRA ÜZERİNDE MAHALLE VE CADDE İSMİNİN DE BULUNDUĞU NUMARALAR TAKMAYA BAŞLAYACAK

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKENT’TEKİ APARTMAN VE BİNALARA BUNDAN SONRA ÜZERİNDE MAHALLE VE CADDE İSMİNİN DE BULUNDUĞU NUMARALAR TAKMAYA BAŞLAYACAK
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni bina numaralarıyla Başkent’te adres bulma sıkıntısını minimuma indirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Bugüne kadar apartman ve binalara verilen üzerinde sadece numaranın yer aldığı uygulama sona eriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek yeni düzenleme ile bundan sonra bina numaralarında mahalle ve cadde ismi de yer alacak.

 

KOLAY ADRES BULMA YÖNTEMİ

Daha önce ilçe ve mahalle isminin yer aldığı bulvar, cadde, sokak ve meydan levhalarında başlatılan uygulama, bina ve apartmanlar için de Haziran ayından itibaren başlatılacak.

Estetik ve modern yollarındaki yön levha, çizgive işaret levhası çalışmalarını son sürat sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te adres bulma kolaylığı için yeni ve öncelikli hizmetlere de imza atıyor.

Yıllardır sadece bina numarasının yer aldığı küçük boyutlu levhaların yerine, mahalle ve cadde isminin de yer aldığı yeni numaraların üretimine başlayan Büyükşehir Belediyesi, hem daha görünür özelliğe sahip hem de yarı maliyetle inşaatı yeni tamamlanan bina ve apartmanlara takılacak.

 

AMBULANS VE İTFAİYE İÇİN DE DAHA HIZLI ERİŞEBİLİRLİK SAĞLAYACAK

Eski bina numaralarının 10x15 ebadında olduğunu, ancak üretimine başlanan yeni numaraların araçların içinden kolayca görülebilecek şekilde 20x25 boyutlarında olacağını açıklayan Numarataj Şube Müdürlüğü yetkilileri şu bilgileri verdi:

“Yeni numaraların yer alacağı levhalar, eskisi gibi metal olmayacak. Çünkü sac üzerine yazılan numaralar sokak lambalarının yansıması nedeniyle, binanın yanına gelene kadar görülemiyor. Yeni numaralarda pleksi malzemeden yapıldığı için ışığı süzerek, araçların içinden görünürlüğünü artıracak. En önemlisi de ambulans, itfaiye, emniyet hatta cenaze hizmetlerinde adrese erişimi hızlandıracak.”

        

YENİ NUMARALARDA SELÇUKLU İZLERİ

Yeni bina numaralarının, Selçuklu motifleriyle süslü serigrafi deseniyle üretildiğini belirten yetkililer, “Numara levhalarına sadece bina numaralarını değil, cadde ve mahalle ismini de yazacağız. Böylece hem adres sahibi, hem de adresi arayan kişi nerede olduğunu binalara bakınca bile anlayabilecek” dediler.

Dünden bugüne bina ve apartman numaralarında yaşanan değişim, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı  Numarataj Şube Müdürlüğü Atölyesi’nde sergilenirken, yeni özellikteki numaraların basımı da devam ediyor.

 

100 BİN ADET YENİ NUMARA

İlk etapta 100 bin adet yeni bina numarası üretilecek. Eski binalar ise mevcut numaraları kullanmaya devam edecek.

Ankara ili genelinde adres birliğini sağlayarak, adres bütünlüğünün en temel bileşenleri olan kapı numaralarının, birçok adres bilgisini bünyesinde barındıran küçük bir adres kimlik levhasına dönüşeceğine dikkat çeken yetkililer, “Yeni levhalar metalden olmadığı için herhangi bir hurda değeri de bulunmuyor ve çalınma riskini azaltıyor” bilgisini de paylaştılar.

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