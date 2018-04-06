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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BEYPAZARLI ÇİFTÇİLERE ANTEP FISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BUDAMA EĞİTİMİ VERDİ

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BEYPAZARLI ÇİFTÇİLERE ANTEP FISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BUDAMA EĞİTİMİ VERDİ
BAŞKENT’TE ANTEP FISTIĞI ATAĞI…

Ankara Büyükşehir Belediyesi her konuda çiftçinin yanında olmaya devam ediyor. Tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik projeleri artıran ve hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi şimdi de Başkentli çiftçilere ağaç budama eğitimi verdi.

Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı Kırsal Kalkınma Müdürlüğü, Gaziantep'ten gelen Antep Fıstığı Araştırma Uzmanı Sibel Aktuğ Tahtacı ile birlikte çiftçilere Antep fıstığı yetiştiriciliği ve budama eğitimi verdi.

BEYPAZARI İKLİMİ UYGUN

Eğitime Başkent'in Beypazarı ilçesi Macun ve Kızılcasöğüt Mahalleleri’nden gelen çiftçiler katıldı.

Antep fıstığı için Beypazarı ilçesinin ikliminin uygun olduğunun tespit edilmesinin ardından başlayan eğitimlere ayrıca muhtarlar, Beypazarı Belediyesi Kırsal Kalkınma Müdürlüğü yetkilileri ile İlçe Tarım Müdürlüğü’nde görevli mühendisler katıldı.

Başkentli çiftçiler hem teorik hem de uygulamalı olarak Antep fıstığına anacı (aşılama) olarak kullanılan Menengiç ağaçlarının budama işlemini de öğrendi.

MENENGİÇ AĞACINA, ANTEP FISTIĞI AŞISI

İlkbahar aylarında budanan yabani Menengiç ağacına Antep fıstığı aşılamasının nasıl ve hangi tarihlerde yapılacağının anlatıldığı eğitimle, Başkent’te Antep fıstığı yetiştiriciliğinin artırılması amaçlanıyor.

Beypazarı ve çevresinin Türkiye'deki mikro klima özelliği gösteren nadir yerlerden biri olduğuna dikkat çeken uzmanlar, Antep fıstığında olduğu gibi birçok farklı iklim ve ekolojide yetişen ürünlerin de ilçede yetiştirilebileceğini belirtiyor.

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