  • BIST 118.280
  • Altın 163,644
  • Dolar 3,8620
  • Euro 4,7625
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cebeci Şehitliği’nde ki 969 şehidin kabrini temizledi

»
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cebeci Şehitliği’nde ki 969 şehidin kabrini temizledi
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, VATAN UĞRUNA GÖZLERİNİ KIRPMADAN CANLARINI FEDA EDEN ŞEHİTLERİN MEZARLARINI TEMİZLEDİ.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatan uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlere vefa görevini yerine getiriyor.  Şehitlerin emaneti olan ailelerini bir gün olsun yalnız bırakmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi,  Cebeci Şehitliği’ndeki 10 adadan oluşan 969 şehidin kabrini de yıkayarak, şehitlere yakışır temizliğe kavuşturdu.

 

ŞEHİT MEZARLARINA SAYGI

Kış aylarında yağan yağmur sonrası oluşan çamur ve tozları temizleyen Büyükşehir ekipleri, mezarlıktaki anıtları ve yürüyüş yollarını da yıkadı.

Yıkama aracı eşliğinde özenli bir şekilde yapılan temizlik çalışmaları kapsamında, şehitlerin kabirleri de büyük bir itinayla temizlendi. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, çalışmaların rutin olarak sürdürüldüğünü kaydederek, “Temizlik çalışmalarımız kapsamında; Başkent’in dört bir tarafında yolları, caddeleri, kaldırımları, köprüleri, korkulukları, meydanları, anıtları, turistik alanları ve benzeri pek çok yeri temizleyip, duruluyoruz. Bunun yanında da saygıyla ve dualarla yad ettiğimiz şehitliklerimiz başta olmak üzere, mezarlık alanlarda da temizlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız yıl boyu, yaz-kış sürüyor” bilgisini verdiler.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm otoparkların ilk bir saati ücretsiz olacak09 Mart 2018 Cuma 12:56
  • EGO 236 OSTİM METRO-BATIKENT-ŞAŞMAZ-ÜMİTKÖY METRO09 Mart 2018 Cuma 10:25
  • ARILI KOVAN VE ARCILIK MALZEMESİ DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRECEK OLAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE BAŞVURULAR 9 MART’TA SONA ERİYOR08 Mart 2018 Perşembe 11:24
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Kızılcahamam da esnafını ziyaret etti08 Mart 2018 Perşembe 11:14
  • Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve ailesi Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret etti07 Mart 2018 Çarşamba 11:08
  • ANKARA CADDELERİ, MENEKŞELERLE BAHARA GÖZ KIRPIYOR06 Mart 2018 Salı 10:53
  • Başkan Tuna; Belediye Başkanları Birliği tarafından, İç Anadolu Bölgesinin “En beğenilen Büyükşehir Belediye Başkanı” seçildi05 Mart 2018 Pazartesi 13:46
  • YENİMAHALLE-ŞENTEPE TELEFERİK HATTI BAKIMA ALINACAK05 Mart 2018 Pazartesi 13:44
  • “Ankarakartlar arası bakiye aktarımı”na, Başkentliler ilk haftadan yoğun ilgi gösterdi01 Mart 2018 Perşembe 10:02
  • AŞTİ’DE 24 SAAT ESASINA DAYALI GÜVENLİK DENETİMLERİ ÇOK SAYIDA YASADIŞI FAALİYETİ ÖNLEDİ01 Mart 2018 Perşembe 10:00
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim