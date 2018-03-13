Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cebeci Şehitliği’nde ki 969 şehidin kabrini temizledi

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, VATAN UĞRUNA GÖZLERİNİ KIRPMADAN CANLARINI FEDA EDEN ŞEHİTLERİN MEZARLARINI TEMİZLEDİ.

Ankara Büyükşehir Belediyesi , vatan uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlere vefa görevini yerine getiriyor. Şehitlerin emaneti olan ailelerini bir gün olsun yalnız bırakmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cebeci Şehitliği ’ndeki 10 adadan oluşan 969 şehidin kabrini de yıkayarak, şehitlere yakışır temizliğe kavuşturdu.

ŞEHİT MEZARLARINA SAYGI

Kış aylarında yağan yağmur sonrası oluşan çamur ve tozları temizleyen Büyükşehir ekipleri, mezarlıktaki anıtları ve yürüyüş yollarını da yıkadı.

Yıkama aracı eşliğinde özenli bir şekilde yapılan temizlik çalışmaları kapsamında, şehitlerin kabirleri de büyük bir itinayla temizlendi. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, çalışmaların rutin olarak sürdürüldüğünü kaydederek, “Temizlik çalışmalarımız kapsamında; Başkent’in dört bir tarafında yolları, caddeleri, kaldırımları, köprüleri, korkulukları, meydanları, anıtları, turistik alanları ve benzeri pek çok yeri temizleyip, duruluyoruz. Bunun yanında da saygıyla ve dualarla yad ettiğimiz şehitliklerimiz başta olmak üzere, mezarlık alanlarda da temizlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız yıl boyu, yaz-kış sürüyor” bilgisini verdiler.